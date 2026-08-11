Zauvijek zajedno u pjesmi: Ljubavna priča Gabi i Arsena prkosila je olujama i vremenu

On je bio genij stiha, ona tiha snaga i glas koji je milovao duše. Zajedno, Gabi Novak i Arsen Dedić bili su više od glazbenog para; bili su srodne duše čija je ljubavna priča, duga više od četiri desetljeća, postala mit

Na današnji dan navršava se godina dana otkako nas je napustila Gabi Novak. Njezinim odlaskom 11. kolovoza 2025. u 90. godini, samo dva mjeseca nakon tragične i prerane smrti sina jedinca Matije, zatvoreno je posljednje poglavlje jedne od najvažnijih priča hrvatske kulture.

Deset godina nakon što nas je napustio Arsen Dedić, otišla je i njegova životna suputnica, tiha snaga i muza, žena čiji je glas obilježio generacije. Njihovim odlaskom nije utihnula samo glazba; nestala je čitava jedna epoha satkana od stihova, nota i ljubavi koja je trajala više od četiri desetljeća, ljubavi koja je bila sve samo ne jednostavna.

Željko Lukunić/Pixsell

Ipak, put do zajedničkog života bio je dug. Oboje su u to vrijeme bili u brakovima; Gabi prvo s Bogdanom Debenjakom, a potom sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, dok je Arsen bio u braku s Vesnom Matoš, s kojom je dobio kćer Sandru. Godinama su bili samo najbolji prijatelji, oslonac i podrška. "On mi je bio brat, ja njemu sestra. Uvijek smo bili zajedno, tako da je svima, osim nama, bilo jasno da smo si naprosto suđeni", prisjećala se Gabi.

Sudbinsko prepoznavanje u siječanjskoj hladnoći

Sve je počelo na Zagrebačkom festivalu 1959. godine. Gabi, tada 23-godišnja crtačica u Zagreb filmu, nježna plavokosa djevojka "velikih zelenih sanjivih očiju", tresla se od treme i hladnoće dok se pripremala izvesti pobjedničku pjesmu "Ljubav ili šala". Na jednoj od proba, upoznali su je s mladim autorom stihova koji se potpisivao pseudonimom Igor Krimov. Bio je to Arsen Dedić. "Pozdravili smo se, pogledali i oboje smo se u tom času prepoznali", ispričala je Gabi godinama kasnije. Nije to, kako je govorila, bila klasična zaljubljenost, već nešto dublje – prepoznavanje srodnih duša. Arsen je, s druge strane, već bio opčinjen. Prilikom tog prvog susreta, pokazao joj je svoju bilježnicu u kojoj je već čuvao dvije njezine fotografije.

Turneja koja je promijenila sve

Ljubav je planula jedanaest godina nakon prvog susreta. Presudna je bila zajednička turneja po Sovjetskom Savezu 1970. godine. Daleko od Zagreba, prijateljstvo je preraslo u nešto više i s dočeka Nove 1971. na Jalti vratili su se kao par. Počeli su zajednički život, no on nije bio bez teških iskušenja. Jedan od najbolnijih trenutaka dogodio se tijekom Gabine prve trudnoće. Usred noći primila je anonimni poziv s lažnom viješću da je Arsen poginuo u prometnoj nesreći. Od šoka je izgubila dijete. Bio je to okrutan udarac koji ih je, međutim, samo još čvršće povezao.

Tomislav Miletic/Pixsell

Sreća se obitelji osmjehnula u ožujku 1973. godine, rođenjem sina Matije. Njegov dolazak bio je kruna njihove ljubavi i konačna potvrda da pripadaju jedno drugome. Mjesec dana kasnije, Gabi i Arsen su se vjenčali, započevši brak koji će postati sinonim za umjetničko partnerstvo i životnu odanost. "Vjerojatno je to bilo zapisano negdje u zvijezdama da je meni trebao takav čovjek kao što je Arsen, a njemu ovakva žena", rekla je Gabi.

Utočište u Haulikovoj: Borba, sloboda i sigurna luka

Njihov dom u Haulikovoj ulici postao je legendarno mjesto, umjetnički atelijer i obiteljsko utočište. Život s genijem poput Arsena zahtijevao je mudrost i toleranciju, a Gabi je to posjedovala u izobilju. Dok je on stvarao, pisao i skladao, ona je držala sva četiri kuta kuće, kuhala mu omiljenu sarmu i brinula se o Matiji. Bila je svjesna njegove prirode. "To je bio pravi odnos, odnos dvoje ljudi, borba. On je bio poznat kao jedan veliki osvajač žena, kojeg su one obožavale", priznala je jednom. No, u njoj je uvijek imao svoj mir.

Dusko Jaramaz/Pixsell

Tajna njihova braka, kako je otkrila, bila je u slobodi. "Samo nemoj visiti na čovjeku... Daj im malo slobode... To je nešto najljepše što smo nas dvoje imali i zato smo bili vrlo sretni, pomagali se, podržavali u životu", savjetovala je. S druge strane, Arsen je znao cijeniti snagu žene uz sebe. Dvije godine prije smrti, u jednom intervjuu, rekao je kako je Gabi najvažniji dio njegova života, ističući njezine riječi: "Kad gledam što si prolazio i što prolaziš, ja ću te do kraja svom snagom štititi". Obećanje koje je ispunila.

Zauvijek zajedno u pjesmi

Arsenov odlazak 17. kolovoza 2015. ostavio je ogromnu prazninu. Gabi je snagu pronašla u sinu Matiji i unuci Lu. No, sudbina je imala još jedan, najokrutniji udarac. Iznenadna smrt Matije Dedića, jednog od najvećih hrvatskih jazz pijanista, u ljeto 2025. bila je bol koju ni ona nije mogla predugo nositi. Otišla je tiho, samo dva mjeseca poslije.

Odlaskom tročlane obitelji Dedić hrvatska je kultura ostala siromašnija za čitav jedan svemir stihova i nota. Tuga se prelila izvan granica Hrvatske; stotine ljudi palilo je svijeće kod Terazijske česme u Beogradu, dok je u Arsenovom rodnom Šibeniku održan emotivni koncert u čast Gabi i Matije, ispunjavajući posljednju želju prerano otišlog sina. Obitelj Dedić možda je fizički otišla, ali kroz pjesme poput "Pamtim samo sretne dane" zauvijek će ostati dio kolektivnog sjećanja, simbol jedne ljubavi i jedne epohe koja se nikada neće ponoviti.

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