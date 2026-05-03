Trend koji se vraća svake sezone: Slingback cipele vladaju proljetnim kolekcijama
Ako tražite cipele koje će u trenu podići svaki proljetni outfit, slingback modeli nameću se kao savršen izbor. Elegantne, ženstvene i iznimno nosive, ove cipele s otvorenom petom ponovno su osvojile kolekcije i potvrdile svoj status bezvremenskog klasika za toplije dane. Od modela s petom do ravnih varijanti u stilu balerinki, slingback cipele ove su sezone nezaobilazan dodatak svakoj garderobi.
Njihova popularnost ne iznenađuje, jer slingback cipele imaju rijetku sposobnost da se prilagode različitim stilovima i prilikama. Elegantni modeli s petom savršeni su za poslovne kombinacije ili večernje izlaske, dok ravne varijante, u stilu balerinki, nude ležerniju, ali jednako profinjenu alternativu za svakodnevne outfite. Upravo ta svestranost čini ih ključnim komadom koji će lako začiniti svaki look.
Kada je riječ o bojama, ove sezone dominiraju neutralne nijanse poput krem, bež i crne, koje se lako uklapaju u minimalističke i klasične stilove. Ipak, svoju su poziciju pronašle i nešto odvažnije opcije poput bordo tonova, koji unose dozu elegancije i karaktera u proljetne kombinacije. Osim što djeluju profinjeno, slingback cipele su i vrlo praktične. Otvorena peta omogućuje veću prozračnost, što ih čini idealnima za prijelazno razdoblje između hladnijih i toplijih dana.
S obzirom na to da slingback cipele zapravo nikad ne izlaze iz mode, svakako ih vrijedi imati u proljetnoj garderobi. U nastavku izdvajamo favorite iz high street ponude koji će se lako uklopiti u različite stilove i prigode, a pritom unijeti dozu elegancije u svaki look.