Romantični ljetni outfit za šetnju gradom: Cvjetna haljina, slamnati šešir i ceker

Ova dama sa zagrebačke špice spojila je it ljetne modne komade u romantičnu kombinaciju koja mami uzdahe

Na zagrebačkoj špici često se mogu vidjeti odvažni i trendi modni odabiri, no ovoga puta svu pažnju privukla je dama u romantičnoj kombinaciji koja ostavlja bez daha. U ovoj kombinaciji nijedan komad ne pokušava zasjeniti drugi, već se oni međusobno nadopunjuju i stvaraju harmoničnu, pravu damsku modnu priču.

Središnji komad kombinacije je midi haljina ukrašena velikim cvjetnim motivima u nijansama ružičaste, bijele i zagasito crvene boje. Tamna baza daje joj ozbiljniji ton, dok cvjetni print unosi svježinu i dozu romantike. Cvjetići na naramenicama čitavoj haljini daje pomalo razigran dojam. Haljina u gornjem dijelu prati liniju tijela i naglašava ženstvenu siluetu njezine vlasnice, a od struka naniže haljina se širi i prati pokrete tijela.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

No ono što ovu kombinaciju podiže na višu razinu modni su detalji koji se savršeno slažu i međusobno i s haljinom. Ova dama struk je naglasila širokim, pletenim remenom s okruglom kopčom. Pleteni ceker savršeno pristaje uz remen, kao i šešir širkog oboda koji je poput točke na i čitavoga stylinga. Velike sunčane naočale čitavoj kombinaciji daju dašak glamura starog holivuda te neku tajanstvenost i tihi luksuz.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Jednostavne sandale s visokom potpeticom izdužuju siluetu, no ne preuzimaju pažnju s haljine koja je, uz savršeno odabrane modne dodatke, zaista jedan od najljepših otufita koje je Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr donio sa zagrebačke špice.