Slamnata torbica i lanene bermude: Plavuša sa špice nosi ljetni outfit za čistu peticu
Ova dama sa zagrebačke špice složila je jednostavan, ali vrlo elegantan outfit koji lako može poslužiti kao inspiracija za svaki ljetni dan. Nije mogla proći nezapaženo ni od strane Dosadnog Fotografa koji je ove fotografije snimio ekskluzivno za Žena.hr.
Bijele bermude su hit komad ovog ljeta
Glavni adut njezina izdanja čine bijele bermude visokog struka, jedan od najvećih trendova ove sezone. Prozračan kroj i neutralna boja čine ih svestranim komadom koji jednako dobro funkcionira u dnevnim i večernjim kombinacijama.
Uz njih je odabrala tamnozeleni prsluk s gumbima, koji je posljednjih mjeseci postao omiljena alternativa klasičnim topovima. Elegantna silueta naglašava struk, a bogata zelena nijansa unosi dozu svježine i odlično se slaže s bijelom.
Slamnata torbica kao zvijezda outfita
Posebnu pažnju privukla je Mango torbica s dvostrukom ručkom od prirodnih vlakana, model koji savršeno utjelovljuje ljetnu estetiku. Pleteni modni dodaci i ove su sezone nezaobilazan trend, a ova torbica outfitu daje mediteranski štih i dodatnu dozu ležerne elegancije.
Outfit je zaokružila bež natikačama u stilu mokasinki, modelom koji spaja eleganciju klasičnih loafersica i udobnost otvorene ljetne obuće. Upravo su ovakvi minimalistički modeli u neutralnim tonovima ove sezone među najpoželjnijim izborima jer se lako kombiniraju s lanom, bermudama i prozračnim haljinama.
Sve skupa bez suvišnih detalja - tek nekoliko kvalitetnih komada u prirodnim tonovima koje se može kombinirati u profinjen i bezvremenski ljetni styling.
Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!