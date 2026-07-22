Počeo je drugi krug sniženja u Reservedu: Izdvojili smo 20 komada koje vrijedi uloviti

U Reservedu je započeo drugi krug ljetnog sniženja pa se brojni omiljeni komadi mogu pronaći po još povoljnijim cijenama – od laganih ljetnih klasika do bezvremenskih modela koje ćete nositi i na jesen

Ljetna sniženja ulaze u svoju završnu fazu, a drugi krug popusta uvijek je odlična prilika za osvježiti garderobu bez velikog troška. Popularni poljski bred Reserved je dodatno snizio cijene brojnih odjevnih komada i modnih dodataka, pa je sada pravo vrijeme da ulovite ono što vam je tijekom sezone možda ostalo na listi želja.

Osim laganih haljina, lanenih komada, topova, kratkih hlača i sandala koji će vam odlično poslužiti tijekom preostalih toplih dana, isplati se razmišljati i nekoliko koraka unaprijed. Na sniženju se već sada mogu pronaći bezvremenski komadi koji će biti odlična baza za prijelazno razdoblje i prve jesenske kombinacije.

Reserved

Posebno se ističu kvalitetne traperice, klasične košulje, elegantni blejzeri, pleteni kardigani, midi suknje i neutralne torbe koje ne izlaze iz mode. Upravo su takvi komadi najbolja investicija jer ih možete nositi sezonama, bez obzira na trendove.

Ako planirate obnoviti garderobu, sada je idealan trenutak za shopping. Uz dodatno snižene cijene, drugi krug Reserved ljetnog sniženja donosi priliku za odlične modne ulove koje ćete moći nositi i nakon što ljeto dođe kraju. Naših 20 favorita s aktualnog Reserved ljetnog sniženja donosimo u nastavku.

Reserved - 19,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 27,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 8,99 €

Reserved - 27,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 29,99 €

Reserved - 27,99 €

Reserved - 17,99 €

Reserved - 8,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 12,99 €

Reserved - 15,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 17,99 €

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