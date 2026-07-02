Pronašli smo kratke hlače koje izgledaju dovoljno chic čak i za uredske outfite

Elegantno odijevanje tijekom ljeta ponekad može predstavljati izazov, posebno kada tražimo komade koji će izgledati sofisticirano, a pritom biti dovoljno prozračni i ugodni za svakodnevno nošenje. Upravo su zato elegantne kratke hlače jedan od najpoželjnijih modela jer se lako prilagođavaju i poslovnim i ležernijim kombinacijama

S dolaskom visokih temperatura sve više posežemo za komadima koji istovremeno izgledaju chic, djeluju dovoljno profinjeno za različite prilike i pritom ostaju ugodni za nošenje tijekom cijelog dana. Upravo su se zato elegantne kratke hlače ove sezone nametnule kao jedan od najsvestranijih ljetnih komada, a posebno se ističu modeli inspirirani klasičnim bermudama.

Riječ je o komadu koji se savršeno uklapa u aktualnu estetiku profinjenog minimalizma te donosi idealan balans između sofisticiranosti i ležernosti tijekom toplih dana. Za razliku od klasičnih kratkih hlača rezerviranih prvenstveno za opuštene dnevne kombinacije, elegantni modeli krojeni od lana, pamuka ili strukturiranih materijala su odličan izbor i za nešto formalnije prilike. Zahvaljujući dužem kroju, najčešće do iznad koljena, djeluju dotjerano, moderno i iznimno chic, što ih čini odličnom alternativom suknjama ili laganim ljetnim hlačama.

Posebno su popularni modeli visokog struka i nešto šire siluete koji se odlično kombiniraju s oversized košuljama, klasičnim prslucima ili elegantnim bluzama, stvarajući stylish outfit prikladan čak i za poslovne prilike tijekom ljetnih mjeseci. U kombinaciji s mokasinama, sandalama s remenčićima ili minimalističkim natikačama, rezultat je sofisticiran look koji izgleda promišljeno, a pritom ostaje ugodan za nošenje i tijekom visokih temperatura.

Posebno veseli činjenica da su elegantne kratke hlače ove sezone pronašle svoje mjesto u kolekcijama gotovo svih omiljenih high street brendova. Od klasičnih neutralnih tonova poput bijele, bež i crne, pa sve do pastelnih nijansi, prugastih uzoraka i lanenih modela koji prizivaju bezbrižnu mediteransku estetiku, izbor je uistinu raznolik. Neke od najboljih modela iz aktualne high street ponude donosimo u nastavku.

Arket - 69 €

Arket - 69 €

Arket - 59 €

H&M - 39,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 59,99 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €