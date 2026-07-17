Sia u neobičnoj haljini privukla sve poglede: Neobična kreacija podijelila kritičare

Projekcija dokumentarca o životu pjevačice Sije ostat će upamćena, između ostaloga, i po ekstravagantnoj kreaciji koju je pjevačica odjenula za tu priliku

Posebna projekcija dokumentarnog filma "Sia: Nostalgic For The Present" u Los Angelesu bila je prilika da publika zaviri u život i karijeru jedne od najtajanstvenijih glazbenih zvijezda današnjice. No, osim samog filma, veliku je pažnju privukao i modni odabir australske pjevačice, koja je još jednom pokazala da na crvenom tepihu igra isključivo po vlastitim pravilima.

Sia se pojavila u voluminoznoj haljini u nježnoj ružičastoj nijansi koja nije nalikovala klasičnoj večernjoj toaleti. Raskošna kreacija svojim je oblikom podsjećala na golemi cvijet u punom cvatu ili pahuljasti oblak koji je obavio cijelu siluetu. Slojevi bogate tkanine stvarali su dramatičan volumen, dok je nježna pastelna boja ublažila dojam i cijelom izdanju dala romantičnu notu.

Pjevačica je ostala vjerna svom prepoznatljivom stilu u kojem se moda koristi kao sredstvo izražavanja, a ne samo kao odjevni komad. Umjesto minimalističkih krojeva ili bezvremenskih klasika kakve često viđamo na crvenom tepihu, Sia je ponovno odabrala kreaciju koja izaziva reakcije i ostavlja snažan dojam.

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Njezin modni izričaj već godinama odskače od uobičajenih holivudskih standarda. Publika ju je navikla viđati s karakterističnim dvobojnim perikama koje joj često skrivaju lice, predimenzioniranim mašnama i skulpturalnim kreacijama koje brišu granicu između mode i umjetnosti. Upravo zato ni ovaj put nije razočarala one koji od nje očekuju nešto potpuno drukčije.

Iako su mišljenja o ovakvim modnim odabirima često podijeljena, jedno je sigurno – Sia nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Dok jedni smatraju da je njezina haljina bila pravo umjetničko djelo, drugi će reći da je riječ o još jednom pretjeranom izletu u modnu ekstravaganciju. No upravo je to ono što je čini posebnom. Umjesto da prati trendove, ona ih ignorira i bira ono što najbolje odgovara njezinoj osobnosti.

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