Bazen, beauty tretmani i pokloni: Patricija ima recept za savršen ljetni reset za svaku ženu

Kozmetičarka Patricija došla je na izvrsnu ideju - organizirati cjelodnevni beuty retreat za žene kojima je potreban odmak od svakodnevnice

U današnje užurbano vrijeme teško je pronaći vrijeme za sebe, a tom problemu doskočila je Patricija Hebratović (25), vlasnica beauty salona iz Zagreba, koja se dosjetila genijalne ideje: organizira cjelodnevna beauty druženja uz bazen za žene koje su željne bijega od gradske vreve i užurbane svakodnevnice. No, Patricija ne nudi samo kupanje i sunčanje. Svojim gošćama nudi dva paketa koji podrazumijevaju opušteno druženje u potpunoj privatnosti s ekskluzivnim, profesionalnim tretmanima za njegu i opuštanje. Nakon prvog Glow rituala održanog u lipnju, ovoga puta naglasak je na njezi kože lica, tako da osim dana uz bazen i novih poznanstava gošće čeka i dubinski pogled na zdravlje kože, stručnu i individualnu analizu lica te jasne smjernice za preporuku za kućnu njegu.

Privatna arhiva

Razgovarali smo s Patricijom za Žena.hr o tome kako je došla na ideju o takvom tipu usluge, tko je sve dobrodošao na ovom wellness eventu i što kažu njene gošće nakon što dožive ovakav tip reseta.

Kako ste se odlučili za karijeru u beauty industriji?

Oduvijek me privlačio svijet ljepote i njege. Još kao djevojčica voljela sam šminku, kozmetiku i sve što je povezano s uljepšavanjem. Kada je došlo vrijeme za odabir srednje škole, izbor je bio sasvim prirodan – upisala sam školu za kozmetičarku i iz Bjelovara se preselila u Zagreb. Kroz školovanje i praksu shvatila sam da je to posao koji me zaista ispunjava. Najviše me veseli rad s ljudima i činjenica da svojim klijenticama mogu uljepšati dan, podići samopouzdanje i pomoći im da se osjećaju lijepo u vlastitoj koži. Upravo zbog te ljubavi prema poslu odlučila sam otvoriti vlastiti salon, koji uspješno vodim posljednjih pet godina, i izgraditi karijeru u beauty industriji. Beauty nije samo moj posao, već i velika strast. Najviše me ispunjava kada svojim klijenticama mogu pomoći da se osjećaju ljepše, samopouzdanije i zadovoljnije.

Kako ste došli na ideju za ovakav projekt?

Željela sam osmisliti nešto drugačije od klasičnog dolaska u salon. Htjela sam svojim klijenticama pružiti iskustvo u kojem neće biti samo u četiri zida beauty salona, već će cijeli dan biti posvećen njima, opuštanju i uživanju.

Danas svi volimo ljeto, bazene, sunčanje i koktele, pa sam došla na ideju da sve to spojim s beauty tretmanima. Tako je nastao ovaj projekt – dan u kojem se njega, opuštanje i druženje spajaju u jedno posebno iskustvo koje će, vjerujem, svaka žena pamtiti.

Privatna arhiva

Što sve nudite? Kako to izgleda?

Naš koncept osmišljen je kao potpuno iskustvo luksuza, opuštanja i uživanja – dan posvećen samo vama. U ugodnom ambijentu koji spaja sunce, vodu i mir, pružamo vam priliku da se odmaknete od svakodnevice i prepustite potpunom užitku. Uživajte u sunčanju uz bazen, osvježavajućim pićima i pažljivo odabranim zalogajima, dok se istovremeno opuštate uz vrhunske beauty tretmane. Ovisno o paketu koji odaberete, možete se prepustiti masažama cijelog tijela i lica koje će vas potpuno regenerirati, kao i klasičnoj njezi lica koja će vašoj koži vratiti svježinu i sjaj.

Svaki paket uključuje osnovu ovog jedinstvenog iskustva – sunčanje, kupanje, lagane zalogaje i osvježavajuća pića – dok se razlikuju po vrsti masaža i tretmana za lice, kako biste mogli odabrati upravo ono što najbolje odgovara vašim željama i potrebama. Relax package donosi opuštajuću masažu cijelog tijela u trajanju od 45 minuta, regenerirajuću masažu lica u trajanju od 20 minuta te poklon vrećicu s proizvodima partnera eventa. Ovaj paket stoji 89 eura, no odlučite li povesti i prijateljicu, dobivate pogodnost. Cijena za dvije osobe je 169 eura, a obje gošće dobivaju i 15 % popusta na tretman lica u salonu "Patrizia" iskoristiv mjesec dana od eventa.

U premium packageu čekaju vas dodatni tretmani. Osim masaže cijelog tijela, tu je i klasična njega lica koja uključuje peeling, masažu lica i masku za hidrataciju kože u trajanju od 25 minuta. Ovaj paket stoji 129 eura, a za dvije osobe cijena je 249 eura i popust od 15 % na tretman lica u salonu "Patrizia" iskoristiv mjesec dana od eventa.

Za garantiran užitak i opuštenu atmosferu broj gošći je ograničen na 12 osoba, kako bi svaka maksimalno uživala u svom paketu. Ovo nije samo tretman – ovo je mali luksuzni bijeg koji ćete pamtiti.

Smatrate li da su žene danas preopterećene i da ne stavljaju sebe na prvo mjesto?

Mislim da jesu. Današnje žene svakodnevno balansiraju između posla, obitelji, djece i brojnih drugih obaveza, pa često sebe stave na posljednje mjesto. Upravo zato vjerujem da je važno s vremena na vrijeme zastati i odvojiti vrijeme samo za sebe. Briga o sebi nije sebičnost, nego potreba. Kada se žena osjeća dobro, odmorno i zadovoljno, to se odražava na sve ostale aspekte njezina života. Zato smatram da svaka žena zaslužuje trenutke u kojima će se opustiti, napuniti baterije i podsjetiti samu sebe koliko je važna.

Što mislite, zašto bi si svaka žena trebala priuštiti ovakav tretman?

Mislim da svaka žena zaslužuje barem jedan dan u kojem će usporiti, maknuti se od svakodnevnih obaveza i posvetiti vrijeme samo sebi. Često smo usmjerene na posao, obitelj i druge ljude, a zaboravimo koliko je važno stati, odmoriti se i napuniti baterije. Ovaj projekt nije samo prilika za beauty tretmane, već i za druženje, opuštanje i uživanje u lijepom ambijentu. Želim da svaka žena ode kući zadovoljna, odmorna i s osjećajem da je taj dan zaista bio posvećen njoj.

Privatna arhiva

Kakve su reakcije vaših klijentica koje su već bile na ovakvom wellness provodu?

Reakcije su bile predivne i izuzetno pozitivne. Klijentice su bile oduševljene cijelim konceptom i jako zadovoljne iskustvom koje su doživjele. Posebno mi je drago što su se na jednom mjestu okupile žene različitih generacija – i mlađe i starije – i sve su zajedno uživale u opuštenoj atmosferi. Potpuno su se opustile, zabavile i posvetile sebi. Moram istaknuti da se većina njih prije tog dana uopće nije poznavala, a na kraju su svi zajedno razgovarali, družili se i stvorili jedno stvarno lijepo zajedništvo. Upravo je to ono što ovaj projekt čini posebnim – osim beauty tretmana, žene odlaze kući s lijepim uspomenama, novim poznanstvima i osjećajem da su provele kvalitetan dan posvećen sebi.

Što biste poručili našim čitateljicama?

Poručila bih svim ženama da se ne osjećaju krivo kada odvoje vrijeme za sebe. Svaka od nas to zaslužuje. U svakodnevnoj užurbanosti često zaboravimo koliko je važno stati, odmoriti se i učiniti nešto što će nas usrećiti. Jer kada se žena osjeća dobro, njeguje sebe i ulaže u svoje mentalno i fizičko blagostanje, to nije luksuz – to je ulaganje u sebe.

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