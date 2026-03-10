Sharon Stone: Životna priča žene koja je preživjela Hollywood i vlastitu smrt

Sharon Stone danas slavi 68. rođendan, a njezina živoptna priča nije samo priča o slavi, već o nevjerojatnoj otpornosti. Ona je dokaz da se ljepota življenja ponekad uistinu može pronaći tek drugi put

Desetog ožujka jedna od posljednjih istinskih holivudskih diva, Sharon Stone, slavi svoj rođendan. Iako je svijet pamti po ledenom pogledu i kultnoj sceni iz "Sirovih strasti", njezin životni put mnogo je više od priče o seks-simbolu. To je priča o briljantnom umu zarobljenom u tijelu za kojim je svijet žudio, o ženi koja je pala s holivudskog Olimpa na samo dno, preživjela kliničku smrt i devet spontanih pobačaja te se, unatoč svemu, ponovno uzdigla.

Put do zvijezda djevojke s IQ-om 154

Rođena u malom gradu Meadvilleu u Pennsylvaniji, u radničkoj obitelji, Sharon Vonne Stone od malih je nogu odskakala od okoline. S kvocijentom inteligencije od 154, smatrali su je čudom od djeteta. U drugi razred krenula je s pet godina, a sa samo 15 upisala je fakultet uz stipendiju za kreativno pisanje. Sebe je kasnije opisala kao "štrebersko, ružno pače" koje je odmore provodilo čitajući knjige naslonjena na zid.

Njezin put, međutim, nije vodio prema akademskoj karijeri. Nakon pobjede na lokalnom izboru ljepote, seli se u New York i potpisuje za prestižnu modnu agenciju Ford. Uskoro je postala uspješan model, no taj svijet nije bio dovoljan. Željela je glumiti. Nakon niza manjih uloga, prva prekretnica dogodila se 1990. godine u znanstvenofantastičnom hitu Paula Verhoevena, "Totalni opoziv", gdje je glumila uz Arnolda Schwarzeneggera. Uloga opasne plavuše donijela joj je prvu veću pozornost, a svijet je bio spreman za ono što slijedi.

'Sirove strasti' i vrhunac slave

Dvije godine kasnije, ista suradnja s Verhoevenom lansirala ju je u status globalne ikone. Ulogom misteriozne spisateljice i osumnjičenice za ubojstvo Catherine Tramell u erotskom trileru "Sirove strasti" (1992.), Sharon Stone postala je sinonim za femme fatale devedesetih. Scena ispitivanja u kojoj prekriži noge ušla je u filmsku antologiju, izazvavši kontroverze koje su samo dodatno zacementirale njezin status.

Iako je postala najpoželjnija žena svijeta, Stone je dokazala da je mnogo više od lijepog lica. Vrhunac kritičarskog priznanja stigao je 1995. godine s filmom Martina Scorsesea "Casino". Za ulogu Ginger McKenna, glamurozne, ali autodestruktivne supruge mafijaškog šefa kojeg je glumio Robert De Niro, osvojila je Zlatni globus i nominaciju za Oscara. Pokazala je izniman glumački raspon, a iste godine se kao koproducentica filma "Brzi i mrtvi" izborila da studio angažira tada gotovo nepoznate glumce, Leonarda DiCaprija i Russella Crowea, čime je dokazala i svoj osjećaj za talent.

U to je vrijeme Stone postala poznata i po jednoj neobičnoj, ali iznimno pametnoj klauzuli u svojim ugovorima: zahtijevala je da nakon snimanja zadrži svu garderobu koju je njezin lik nosio. To nije bio samo hir. S jedne strane, bio je to način da se zaštiti nakon što je ranije u karijeri doživjela da je studio prodao njezinu nošenu odjeću, uključujući i donje rublje, što je smatrala duboko ponižavajućim. S druge strane, bila je to kompenzacija za golemu razliku u plaći. Dok je za "Sirove strasti" njezin kolega Michael Douglas plaćen 14 milijuna dolara, ona je dobila "samo" 500.000 dolara. Zadržavanje skupocjenih dizajnerskih kostima bio je njezin način da nadoknadi tu nepravdu.

Borba za život i pad s holivudskog trona

Upravo kada je bila na vrhuncu, njezin se svijet srušio. U rujnu 2001. godine, u 43. godini života, doživjela je puknuće vertebralne arterije koje je uzrokovalo masivno devetodnevno krvarenje u mozgu. Liječnici su joj davali samo jedan posto šanse da preživi. "Osjećala sam se kao da me metak pogodio u glavu", opisala je kasnije.

Preživjela je, ali oporavak je bio dug i mučan. Trebalo joj je sedam godina da ponovno nauči hodati, govoriti, čitati i pisati bez poteškoća. Izgubila je kratkoročno pamćenje i sluh na jedno uho. Dok se borila za vlastiti život, Hollywood ju je zaboravio. Preko noći je nestala s liste najtraženijih glumica. "Izgubila sam sve", priznala je u svojim memoarima "Ljepota življenja dvaput". U tom ranjivom razdoblju bliski su je ljudi financijski iskoristili, zbog čega je ostala bez gotovo cjelokupne ušteđevine od oko 18 milijuna dolara.

Slomljeno srce i snaga majčinstva

Paralelno s profesionalnim, vodila je i teške osobne bitke. Iza sebe je imala dva braka, s producentom Michaelom Greenburgom i urednikom Philom Bronsteinom. Žarko je željela postati majka, no zbog autoimune bolesti i endometrioze pretrpjela je čak devet spontanih pobačaja. "To nije mala stvar, ni fizički ni emocionalno", rekla je, ističući kako se žene nakon takvog gubitka osjećaju same.

Sreću je pronašla u posvajanju. Postala je majka trojice sinova: Roana, Lairda i Quinna. No, i taj je put bio posut trnjem. Nakon razvoda od Bronsteina 2004. godine, izgubila je skrbništvo nad najstarijim sinom Roanom, što je opisala kao najteži udarac u životu, teži čak i od moždanog udara. Godinama se borila da popravi odnos sa sinom i danas su iznimno povezani.

Neslomljiva ikona

Danas je Sharon Stone daleko od glamura koji ju je nekada okruživao. Posvetila se humanitarnom radu, godinama je bila zaštitno lice amfAR-a, zaklade za istraživanje AIDS-a, prikupivši stotine milijuna dolara. Nakon moždanog udara, novu je strast i terapiju pronašla u slikarstvu. Ono što je započelo kao hobi preraslo je u ozbiljnu drugu karijeru, a njezina velika apstraktna platna danas postižu visoke cijene i izlažu se u prestižnim galerijama. Glumi se vraća povremeno, birajući uloge koje je ispunjavaju.