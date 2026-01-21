Razmišljaš o promjeni? Ovo su kratke frizure koje su IN u 2026.

Kratka kosa ostaje jedan od najjačih beauty trendova i u 2026. godini. Umjesto prijelaznih i neodređenih frizura, u fokus dolaze rezovi s jasnom formom, karakterom i stavom. Bob i pixie frizure dobivaju nova, modernija izdanja koja su istovremeno efektna i nosiva, a upravo će ovih osam stilova obilježiti godinu pred nama

Kratka kosa već nekoliko sezona ne silazi s liste najtraženijih frizura u frizerskim salonima, a 2026. godina taj trend postaje još istaknutiji. Prema riječima vodećih svjetskih frizera, sve više žena odlučuje se na kraće rezove koji imaju jasnu formu, stav i prepoznatljiv karakter. Ove godine kratka frizura nije kompromis, već svjesna odluka i snažan stilski izraz.

Za razliku od mekših, prijelaznih frizura koje su obilježile prethodnu godinu, trendovi za 2026. okreću se preciznijim linijama i obliku koji djeluje promišljeno, a ne slučajno. Bob i njegove varijacije pritom igraju glavnu ulogu, no i pixie frizure dobivaju novu, nosiviju verziju. Iako su forme izraženije, praktičnost i dalje ostaje važan faktor, uz naglasak na prirodno kretanje kose i teksturu.

Bez obzira razmišljaš li o velikoj promjeni ili samo želiš osvježiti postojeću kratku frizuru, ovih osam stilova definirat će frizersku scenu u godini pred nama.

Ravni bob

Precizni, ravno rezani bob ističe se kao jedan od najsigurnijih izbora za 2026. godini. Ovaj rez pristaje različitim oblicima lica i teksturama kose, a može se nositi potpuno zaglađeno ili blago razbarušeno. Iako je jednostavan za održavanje, ostavlja snažan dojam i djeluje vrlo promišljeno.

Cloud bob

Za one koji preferiraju opušteniji izgled, cloud bob donosi mekšu, ležerniju verziju kratke frizure. Zadržava neuredniju, prozračnu teksturu i daje dojam lakoće, idealan za one koji žele kraću kosu bez stroge forme.

Mikro bob

Mikro bob je izbor za hrabre koji su spremni na kraću, izraženiju siluetu. Ova verzija boba djeluje strukturirano i skulpturalno, a u 2026. godini dolazi u još profinjenijem i modernijem izdanju.

Pixie 2.0

Nova generacija pixie frizure donosi mekši, oblikovaniji i znatno nosiviji izgled. Naglasak je na urednim rubovima, teksturi u unutrašnjosti i prirodnom pokretu kose. Frizura se lako prilagođava dnevnim i večernjim prilikama, bez oštrog, šiljastog dojma klasičnog pixie reza.

Izrasli crop

Namjerno puštena kratka frizura djeluje profinjeno i nenametljivo. Ovaj stil ima jasnu siluetu, ali ostavlja dojam lakoće i fleksibilnosti. Može se nositi prirodno osušena, blago razbarušena ili zaglađena za elegantniji izgled, a balansira između ženstvenosti, nostalgije i suvremenog stila.

Mekani box bob

Soft box bob predstavlja osvježenu verziju klasičnog box boba. Duljinom dodiruje ramena, rubovi su mekši, a frizura ima više pokreta. Posebno dolazi do izražaja uz njegu koja naglašava sjaj i zdrav izgled kose.

Bixie

Bixie, spoj boba i pixie frizure, vraća se u modernom i svestranom izdanju. Lakši je za održavanje od klasične pixie frizure, a istovremeno pruža više mogućnosti oblikovanja. U 2026. godini naglasak je na volumenu oko lica, slojevima koji ga uokviruju i zavjesa šiškama.

Kovrčavi bob

Curl contour bob osmišljen je tako da naglasi prirodnu teksturu kovrčave kose. Oblik frizure prati uzorak kovrča, zbog čega silueta djeluje viša, mekša i definirana. Kovrče se podižu oko jagodica, a volumen na tjemenu daje cijelom izgledu izražajnost i karakter.