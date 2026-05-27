Horoskop za četvrtak: Ribe osjećaju frustraciju na poslu, rakovi su željni slobode

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: U vašim odnosima više nema mjesta za polovična rješenja. Osjećate snažnu potrebu za jasnoćom, no kvadrat Venere i Saturna može vas učiniti osjetljivima na odbijanje. Suočavanje s manama, kako vlastitim tako i partnerovim, nužan je korak. Ne tražite sreću u drugima, već pogledajte unutar sebe. POSAO: Moguće je da ćete morati usporiti i realnije sagledati svoje financijske projekte. Današnja astrološka klima nije idealna za riskantne poteze. Strpljenje je ključno, jer bi vas prevelika žurba mogla koštati. Prihvatite kritiku kao priliku za poboljšanje, a ne kao napad. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate unutarnji nemir. Kanalizirajte višak energije kroz fizičku aktivnost kako biste izbjegli impulzivne reakcije i nepromišljene riječi.

Bik

LJUBAV: Mars u vašem znaku daje vam energiju i odlučnost, ali i kraći fitilj. U odnosima s voljenom osobom pokušajte izbjeći tvrdoglavost, jer Mjesec u opoziciji može stvoriti napetost. Moguće je oklijevanje u komunikaciji, stoga budite strpljivi ako partner ne pokazuje osjećaje onako kako očekujete. POSAO: Vaša produktivnost je na vrhuncu i imate snage zauzeti se za svoje ideje. Ipak, pripazite da ne ulazite u nepotrebne sukobe s kolegama. Zadržavanje umjerenosti donijet će vam više koristi nego guranje planova pod svaku cijenu. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, no važno je da je pametno trošite. Izbjegavajte drske poteze. Moguće su manje napetosti u području vrata i ramena.

Blizanci

LJUBAV: Iako ste šarmantni i komunikativni zahvaljujući Suncu i Merkuru u vašem znaku, društveni ili emocionalni problem mogao bi vas opteretiti. Možda ćete osjetiti da vas prijatelj ili partner ne cijeni dovoljno. Ovo je prolazna faza, ali korisna za prepoznavanje vlastitih ograničavajućih stavova. POSAO: Suočit ćete se s realnošću vezanom za financije ili prijateljstvo. Trenutna situacija može izgledati negativnije nego što jest. Ne dopustite da vas strahovi sputaju. Usporite i prepoznajte gdje ste možda bili preopterećeni ili uzimani zdravo za gotovo. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste vrlo aktivni, što može dovesti do iscrpljenosti. Kratka šetnja na svježem zraku pomoći će vam da razbistrite misli.

Rak

LJUBAV: Venera u vašem znaku pojačava vašu privlačnost i donosi prilike za emocionalno ispunjenje. Ipak, vaša želja za slobodom danas se sudara s obvezama. Neka dužnost vas može prikovati i spriječiti da se opustite. Prihvatite to kao privremeno ograničenje. POSAO: Taman kad se osjećate nepobjedivo, može se pojaviti prepreka. Ovo je trenutak da prepoznate ograničenja određenih projekata i odlučite čega se trebate riješiti kako biste mogli napredovati lakši i sretniji. Kritika može biti neugodna, ali u njoj se krije zrno istine. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaš želudac može biti osjetljiv na stres. Posvetite se nježnoj brizi o tijelu i izbjegavajte situacije koje vam crpe energiju.

Lav

LJUBAV: Mjesec u vašem sektoru doma i obitelji potiče vas na povlačenje i obradu osjećaja. Odnosi danas mogu biti komplicirani i teško ćete izravno reći što vam je potrebno. Moguća je nesigurnost oko nečijih osjećaja prema vama. Najbolje je promatrati sa strane. POSAO: Ovo je dan za refleksiju, a ne za odlučnu akciju. Kritika ili strah od nje mogu vas učiniti obrambenima. Ljudi oko vas možda neće biti susretljivi. Ako planovi zapnu, potražite lekciju u tome. Ne preuzimajte više obaveza nego što je nužno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas preplave tuđe drame. Odmor kod kuće i mirna atmosfera su vam danas najpotrebniji.

Djevica

LJUBAV: Iako Venera potiče druženja, danas se osjećaji mogu zakomplicirati. Možda osjećate napetost zbog nekog neriješenog posla. Želja za uživanjem u prijateljstvima je jaka, ali nešto vas privremeno koči. Ne uzimajte promjene raspoloženja k srcu. POSAO: Moguće je da ćete morati riješiti neku zaostalu obvezu. Blokade služe da vas uspore kako biste napravili bolje planove. Ponekad je najbolji način da se približite nekome taj da mu date prostora, čak i ako vam se to čini neugodnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Unutarnji nemir rješavajte kroz dobru organizaciju i rutinu koja vam donosi osjećaj stabilnosti i kontrole.

Vaga

LJUBAV: Vaši odnosi prolaze kroz test iskrenosti. Možda ćete se suočiti s povratnom informacijom koja vam se ne sviđa, ali pokušajte je prihvatiti zrelo. Strah od neodobravanja ili nedostatka podrške može biti naglašen. Ne dopustite da vas to obeshrabri. POSAO: Želja za stabilnošću je jaka, no potrebne su prilagodbe prije nego što krenete naprijed. Moguća su kašnjenja ili kritike. Fokusiranje na posao i poslovne afere može biti korisno, iako ćete usput vjerojatno morati rješavati manje probleme i nesporazume. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećaj ravnoteže može biti narušen. Potrebno je pronaći sklad između poslovnih obaveza i privatnog života.

Škorpion

LJUBAV: Mjesec u vašem znaku čini vas izuzetno intuitivnima, ali i sklonima ekstremnim reakcijama. U odnosima su mogući intenzivni razgovori i borbe za moć. Venerin kvadrat sa Saturnom donosi provjeru stvarnosti u vezi s vašim planovima ili vezom. POSAO: Projekt ili veza dolaze do kontrolne točke. Ako se osjećate neispunjeno, nemojte dopustiti da to oslabi vašu odlučnost. Umjesto toga, iskoristite lekciju da realno preradite svoje planove. Odgovornosti vas trenutno drže prizemljenima. ZDRAVLJE&SAVJET: Prolazite kroz razdoblje unutarnje transformacije. Osjećate se kao da vam je baterija na nuli, što je znak da je vrijeme za mentalno čišćenje.

Strijelac

LJUBAV: Moguće su brige, zabrinutost ili emocionalna distanca. Neslaganja u ukusima ili stavovima s bliskim osobama danas se mogu činiti posebno ometajućima. Energija za borbu protiv negativnih misli je privremeno niska. POSAO: Zastoj ili nečija tvrdoglavost mogu zaustaviti vaše planove, ali uz manje prilagodbe brzo ćete se vratiti na pravi put. Ono što se sada pojavi može otkriti ranjiva područja u vašim pothvatima ili vezama. To je samo znak da trebate uzeti pauzu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema sebi i drugima; današnje zvijezde ne toleriraju tajne. Otvorenost će spriječiti nepotrebne komplikacije.

Jarac

LJUBAV: Moguć je manji pad raspoloženja ili provjera stvarnosti u partnerskim odnosima. Obiteljske obveze mogu se činiti kao teret u usporedbi s vašim društvenim životom. Nešto bi moglo rasprsnuti vaš balon od sapunice, ali to je samo znak da trebate usporiti. POSAO: Na poslovnom planu raste pritisak. Bolje je da pokažete svoju predanost i samopouzdanje dok se nosite s problematičnim područjima, umjesto da se žalite. Vaša disciplina pomoći će vam da prevladate sve prepreke. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro, no tijelo traži disciplinu i odmor. Pronađite vremena za laganu tjelovježbu kako biste održali vitalnost.

Vodenjak

LJUBAV: Partner može tražiti više emocionalnih potvrda, što vašoj neovisnoj prirodi može smetati. Danas je potrebno preispitati neke elemente vaših veza. Budite pažljivi kako se izražavate - možda zvučite previše kritično ili neosjetljivo. POSAO: Vaše ideje su ispred vremena, ali danas se suočavate s preprekama, neodobravanjem ili vremenskim ograničenjima. Možda ćete morati nešto ponoviti umjesto da idete naprijed. Usporavanje će vam na kraju pomoći da se vratite na pravi put. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna energija vam je visoka, ali tijelo traži ravnotežu. Čuvajte zglobove od ozljeda i ne forsirajte se preko granica.

Ribe

LJUBAV: Fokus je na domu i osjećaju sigurnosti. Iako Venera uglavnom olakšava stvari, njen sukob sa Saturnom može donijeti komplikacije s drugima ili prirodno povlačenje kako biste stekli perspektivu. To je prilika za iskren razgovor koji može poboljšati odnose. POSAO: Iako ste se osjećali posebno kreativno, sada su mogući trenuci frustracije. Prepreke mogu biti financijske prirode ili se mogu pojaviti u obliku unutarnjih strahova. Zapamtite, blokade su privremene i sadrže vrijedne lekcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Vaša osjetljivost je na vrhuncu. Okružite se mirom i tišinom jer emocije snažno utječu na vaše fizičko stanje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn