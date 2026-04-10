Severina u Istri priredila modni spektakl: Od romantike u svili do moćnog glamura u crnom

Severina je i ovog Uskrsa pokazala da besprijekoran stil ne poznaje pauzu - od romantične cvjetne elegancije do moćnog crnog izdanja, svaki njezin look bio je modna priča za sebe. U idiličnom istarskom ambijentu pjevačica je spojila blagdansku toplinu i luksuzne modne komade

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina Vučković, iskoristila je uskrsne blagdane u Istri kao priliku za predstavljanje svog besprijekornog modnog ukusa. Kroz bogatu galeriju od dvadeset fotografija na Instagramu, pjevačica je spojila obiteljsku idilu s visokom modom, prikazavši dva potpuno različita, ali jednako upečatljiva stylinga. Pozadinu za ovu modnu priču pružila je topla, obiteljska atmosfera, a Severina je kroz poetičan opis izrazila svoje osjećaje: "Samo anđeli znaju kako je u raju, samo anđeli, a i svi što su jednom bar Istru vidjeli...".

Romantična idila u cvjetnoj haljini

Prvi dio modne priče posvećen je ženstvenom i nježnom izdanju, savršenom za obiteljsko slavlje. Severina je zablistala u romantičnoj svijetloplavoj haljini cvjetnog uzorka, modelu Floral Silk Shirt Dress dizajnerice Alessandra Rich. Riječ je o elegantnoj košulja-haljini izrađenoj od 100-postotne svile, odnosno raskošnog silk-crepe de chine materijala, koji joj daje profinjen pad i laganu, lepršavu siluetu. Haljina se idealno uklopila u mediteranski ambijent elegantno postavljenog stola na otvorenom. Uz plave hortenzije i prugaste tanjure, pjevačica je pozirala s pladnjem punim pisanica, a njezin je stajling bio u savršenom skladu s opuštenom, ali svečanom atmosferom.

Instagram/Severina

Modna revija u kamenim istarskim uličicama

Nakon nježnog obiteljskog izdanja, Severina je pokazala i svoju drugu, odvažniju stranu, pretvorivši pitoreskne istarske uličice u vlastitu modnu pistu. Romantičnu haljinu zamijenio je moćan, potpuno crni stajling, čiju okosnicu čini kratka jakna u crnoj boji modne kuće CAMILLA AND MARC.

Instagram/Severina

Riječ je o komadu dvorednog kopčanja s preklopnim krojem, visokim ovratnikom, unutarnjim druker-zatvaranjem i remenjem na manšetama rukava koji outfitu daje arhitektonsku strukturu i sofisticiran karakter.

Instagram/Severina

Uz efektan kaput-jaknu, pažnju privlače i upečatljive čizme iznad koljena, koje dodatno naglašavaju dramatičnost kombinacije i vizualno izdužuju siluetu.

Instagram/Severina

Stajling je zaokružen luksuznim modnim dodatkom - Chanel Small Vanity Case torbicom s lancem, prepoznatljivom po strukturiranom 'boxy' obliku, klasičnom dijamantnom prošivu i isprepletenom lancu od kože i metala, koja cijelom izdanju daje dozu bezvremenske elegancije.