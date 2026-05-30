Lagane, prozračne i praktične: Tonirane kreme koje obožavamo tijekom ljeta

Osim što ujednačavaju ten i daju zdrav sjaj licu, mnoge tonirane kreme pružaju i hidrataciju i SPF zaštitu pa su savršen izbor za svakodnevne ljetne dane

S dolaskom toplijih dana i puno više sunca, mijenja se i naša make-up rutina. Teški puderi polako padaju u drugi plan i sve više posežemo za laganim i prozračnim formulama koje na koži izgledaju prirodno. Upravo zato tonirane kreme tijekom ljeta postaju apsolutni favorit. Spoj njege i make-upa u jednom proizvodu zvuči kao idealna kombinacija za vruće dane - ujednačavaju ten, prekrivaju sitne nepravilnosti i daju koži onaj zdrav, svjež sjaj, bez osjećaja težine na licu. Uz to, mnoge formule dolaze i sa SPF zaštitom pa su praktičan saveznik za svakodnevicu tijekom ljeta.

Tonirana krema, BB ili CC krema – koja je razlika?

Iako ih često stavljamo u isti koš, između ovih proizvoda ipak postoje određene razlike. Tonirane kreme najviše su fokusirane na hidrataciju i vrlo lagano prekrivanje, zbog čega su odličan izbor za prirodan “your skin but better” efekt. BB kreme obično nude nešto više prekrivanja, ali i dodatne benefite za kožu poput antioksidansa, umirujućih sastojaka ili njege. CC kreme, s druge strane, više su usmjerene na korekciju tena pa pomažu neutralizirati crvenilo, sivilo ili neujednačenu boju kože, a pritom često imaju srednje prekrivanje i njegujuće sastojke.

Kako pronaći idealnu formulu za sebe?

Prava tonirana krema najviše ovisi o vašem tipu kože i efektu koji želite postići. Ako imate suhu kožu, birajte formule obogaćene hidratantnim sastojcima poput hijaluronske kiseline, glicerina ili skvalana jer će koži dati svjež i blistav izgled. Masnoj i mješovitoj koži više će odgovarati lagane formule bez ulja koje kontroliraju sjaj i ostavljaju mat ili satenski finiš. Kod zrele kože najbolje prolaze hidratantne i tanke teksture koje se neće uvlačiti u sitne bore, posebno ako sadrže i anti-age sastojke.

Dobra vijest je da tonirane kreme ne zahtijevaju puno truda ni vremena. Možete ih bez problema nanijeti prstima jer toplina kože pomaže da se proizvod lijepo stopi s tenom, a za dodatno zaglađen i ujednačen finiš uvijek možete posegnuti za kistom ili spužvicom.

Kako bismo vam olakšali potragu za idealnom formulom, istražili smo ponudu i izdvojili nekoliko odličnih toniranih krema za različite tipove kože i budžete.

Laura Mercier Tinted Moisturizer SPF 30

Apsolutni klasik i pobjednik brojnih testiranja, ova tonirana krema s razlogom nosi titulu jedne od najboljih. Nudi lagano do srednje prekrivanje koje se može nadograđivati, savršeno ujednačava ten i zamagljuje pore, a da pritom koža i dalje izgleda prirodno. Formula kontrolira višak sjaja bez isušivanja, što je čini odličnim izborom za normalnu do mješovitu kožu. Lako se stapa s ostatkom šminke i postojana je tijekom cijelog dana. Cijena: oko 45 €

Ilia Super Serum Skin Tint SPF 40

Ovaj proizvod je mnogo više od tonirane kreme; to je serum, krema i visoka mineralna zaštita u jednom. S formulom koja sadrži hijaluronsku kiselinu, skvalan i niacinamid, dubinski hidratizira i umiruje kožu, što ga čini idealnim za suhe i zrele tipove. Pruža lagano, blistavo prekrivanje koje koži daje nevjerojatan sjaj i zdrav izgled. Iako je formula u početku tekuća, brzo se upija i ostavlja lice zaglađenim i svježim. Cijena: oko 50 €

Fenty Beauty Eaze Drop Blurring Skin Tint

Rihanna rijetko griješi, a ovaj skin tint dokaz je toga. Posebno je hvaljen zbog impresivnog raspona nijansi s različitim podtonovima, što ga čini dostupnim svima. Formula je izuzetno lagana, ali se može nadograditi do srednjeg prekrivanja, efikasno zamagljujući pore i ujednačavajući teksturu kože. Ostavlja prirodan, mat finiš i otporna je na vlagu i znoj, što je čini savršenom za vruće ljetne dane i večernje izlaske. Cijena: oko 35 €

La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 tonirani fluid SPF 50+

Za one kojima je zaštita od sunca apsolutni prioritet, ovaj tonirani fluid iz ljekarne je nepogrešiv izbor. Pruža iznimno visoku i širokospektralnu UVA i UVB zaštitu, a njegova je formula toliko lagana da se na koži gotovo ne osjeti. Ne ostavlja mastan trag, otporan je na vodu i znoj, a minimalistički sastav čini ga sigurnim i za najosjetljiviju kožu. Prekrivanje je vrlo lagano, tek toliko da suptilno ujednači ten. Cijena: oko 20 €

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer SPF 30

Još jedan legendarni proizvod koji je omiljen među vizažistima i beauty entuzijastima. Ova krema bez ulja pruža koži blistavost i hidrataciju, a istovremeno poboljšava njen cjelokupni izgled zahvaljujući vitaminu C. Prekrivanje je lagano, ali dovoljno da sakrije crvenilo i sitne nepravilnosti, ostavljajući kožu svježom i sjajnom. Dostupna je u širokom rasponu nijansi. Cijena: oko 40 €

Bioderma Photoderm Nude Touch SPF 50+

Stvorena za mješovitu i masnu kožu, ova tonirana krema pruža visoku zaštitu od sunca uz dugotrajan matirajući učinak. Kontrolira sjaj i do osam sati, pružajući baršunasti finiš i efekt "gole kože". Redovitom upotrebom pomaže i u smanjivanju nepravilnosti. Lagana, nemasna i nekomedogena tekstura neće začepiti pore. Cijena: oko 22 €

bareMinerals Complexion Rescue Tinted Moisturizer SPF 30

Ovaj gel-krem hibrid pravi je spas za suhu i dehidriranu kožu. Njegova formula na bazi vode, obogaćena skvalanom i elektrolitima, pruža snažnu hidrataciju koja traje cijeli dan. Prekrivanje je lagano do srednje, a finiš je iznimno blistav i svjež. Iako je vrlo hidratantna, ne ostavlja osjećaj masnoće na licu, već koža izgleda popunjeno i zdravo. Cijena: oko 35 €