Severina ponovno oduševila stylingom, a pažnju privlači vrlo neobična torbica s porukom

Severina je ponovno oduševila obožavatelje, ali i modne znalce, svojom modnom kombinacijom. Kraljica stila na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj blista u kompletu boje slonovače. Njezin outfit, koji se sastoji od elegantnog dvorednog kaputa i hlača širokih nogavica, savršeno se uklapa u aktualne modne trendove za 2026. godinu, koji naglašavaju "tihi luksuz" i pročišćene siluete. Cijeli izgled zaokružila je svilenkastom bluzom s čipkastim detaljem, što je potpuni hit ove sezone.

Severina je minimalističku kombinaciju upotpunila nakitom i vrlo nebičnom torbicom. Nakon što je nedavno oduševila onom u obliku gljive američkog brenda Staud, sada je u svoju modnu kombinaciju uklopila torbicu u obliku oraha.

Riječ je o torbici JW Andersona koja stoji 850 eura, a trenutačno je na popustu za 638 eura.

Osim oblika, torbica ima i zanimljivu poruku.

"Na sastanak obavezno pođite s orahom, da misle da ste tvrd orah…", napisala je Severina, davši do znanja kako je ona osoba koju je teško "slomiti".