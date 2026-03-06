403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
MODNA RIZNICA

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju

Ana Ivančić
6. ožujka 2026.
Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Josip Mikacic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Severinina kolekcija modnih dodataka više je od skupih predmeta - odražava njezinu modnu zrelost, osjećaj za komade trajne vrijednosti i sposobnost da ih uklopi u svoj prepoznatljiv stil. Svaki komad ima svoju priču i potvrđuje njezin status jedne od najbolje odjevenih žena u regiji

Severina Vučković nije samo jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, već i neosporna modna ikona čiji se stil pomno prati i analizira. Svaki njezin izlazak u javnost nova je modna priča, a posebnu pažnju redovito privlače njezini luksuzni modni dodaci. Jučer je tako privukla veliku pozornost na otvorenju izložbe fotografija '178 - Lica solidarnosti' u zagrebačkoj Tvornici kulture. 

Za tu je prigodu odabrala midi haljinu u nijansi slonovače s voluminoznom balon suknjom. Stajling je upotpunila bijelim salonkama s velikim dekorativnim mašnama, modelom slavnog dizajnera Jimmyja Chooa. Elegantnu kombinaciju dodatno je razigrala upečatljivim modnim dodatkom - torbicom neobičnog oblika inspiriranom gljivom muharom. Riječ je o platnenoj mini torbi ukrašenoj perlicama s potpisom brenda Staud.

Upravo su nas ti luksuzni modni detalji inspirirali da zavirimo malo dublje u Severinin ormar i prisjetimo se nekih od savršenih cipela i torbica u kojima smo je već vidjeli - komada koje bismo rado imali i u vlastitoj kolekciji. 

Njezina kolekcija dizajnerskih torbica i cipela doista je predmet divljenja, a vrijednost nekih komada doseže vrtoglave iznose, zbog čega se često kaže kako u ormaru čuva vrijednost manjeg stana. Od nastupa do crvenog tepiha, njezini odabiri svjedoče o istančanom ukusu i dubokom poznavanju mode.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Torbice kao ultimativni statusni simboli

Na samom vrhu njezine luksuzne kolekcije nalaze se torbice modne kuće Hermès, a Severina također posjeduje i nekoliko najpoželjnijih modela na svijetu. Viđena je tako s legendarnom Birkin torbom, simbolom ekskluzivnosti, u klasičnoj crnoj i upečatljivoj smeđoj varijanti. Birkin torbe su pravi statusni simbol, a koštaju do vrtoglavih 117.000 eura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Hermès Birkin

Uz nju, posjeduje i elegantni model Kelly, koji se smatra vrhuncem sofisticiranosti i vječne elegancije. Odmah uz bok Hermèsu stoji i Chanel, čijih nekoliko klasičnih modela pjevačica također ima u svojoj impresivnoj kolekciji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Veliku ljubav gaji i prema modnoj kući Dior, a posebno prema kultnom modelu Lady Dior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Lady Dior

U njezinu vlasništvu su, između ostalih, mala bijela verzija procijenjena na više od 5.000 eura, nježno ružičasta varijanta, kao i veći crni model čija vrijednost prelazi šest i pol tisuća eura. Severinin ormar krije i neke od najpopularnijih suvremenih modela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Ističu se torbice brenda Bottega Veneta, poput Mini Jodie modela sa zlatnim lancem i elegantne Andiamo Clutch torbice vrijedne oko 3.000 eura. Kolekciju upotpunjuju i komadi s potpisom Saint Laurenta, Valentina, ali i manje razvikanih, ali jednako cijenjenih brendova poput Gabriele Hearst, čiji model Nina obožava i Meghan Markle. Pjevačica je jednom prilikom otkrila i da joj je posebno drag vintage Cartier komad koji čuva više od trinaest godina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Cipele koje pričaju priču 

Jednako impresivna je i njezina kolekcija obuće, koja savršeno spaja najnovije trendove s bezvremenskom elegancijom. Posebnu pažnju privukle su Dior cipele koje je u više navrata nosila na sudskim ročištima, zanimljiva verzija popularnog Mary Jane modela u crno-bijeloj kombinaciji, čija cijena iznosi oko 1.420 eura, kao i trendi mokasinke s potpisom Chanel. Time je pokazala kako i u najformalnijim prilikama ostaje vjerna svom modnom izričaju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Chanel Loafers

Da pomno prati trendove, dokazala je i odabirom robusnih Miu Miu bajkerskih čizama s metalnim kopčama, modela koji je osvojio svjetske trendseterice, a čija se vrijednost kreće oko 1.950 eura. A puno su prašine podigle i njene Balenciagine čizme do koljena, jedan od kultnih modela brenda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

 

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Balenciaga Window Pane All Time Boots

S druge strane, Severina cijeni i takozvani "tihi luksuz", što potvrđuje posjedovanjem udobnih Loro Piana mokasina od brušene kože, simbola nenametljive elegancije i vrhunske kvalitete.

Posebno zanimljiv par u njezinoj kolekciji dolazi iz suradnje modnih kuća Jimmy Choo i Mugler. Riječ je o upečatljivim štiklama neobične konstrukcije - umjesto klasičnog remenčića, prednji dio stopala pridržava velika svjetlucava kugla, što stvara gotovo skulpturalni efekt koji teško prolazi nezapaženo. Upravo zbog tog dramatičnog i pomalo futurističkog dizajna ove su cipele postale jedan od najupečatljivijih modela posljednjih sezona.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Jimmy Choo/Mugler

Njezina kolekcija ne bi bila potpuna bez elegantnih salonki i sandala s potpisom Manolo Blahnik, Gucci​, Gianvito Rossi, Valentino, Saint Laurenta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

 

 

Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju
Manolo Blahnik Hangisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Također, nezapaženo nisu mogle proći ni Dolce & Gabbana Keira sandale ukrašene luksuznim, predimenzioniranim kristalima, kao i model Capri Kiera Sophia te zlatne gladijatorske sandale Gianvita Rossija, kao i razni modeli s potpisom brendova Loewe, Balenciaga i Prada.

Pročitajte još o:
SeverinaLuksuzne TorbeDizajnerske Cipele
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNA RIZNICA
Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju