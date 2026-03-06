Od Birkin torbe do Dior salonki: Zavirite u Severininu luksuznu kolekciju o kojoj mnogi sanjaju

Severinina kolekcija modnih dodataka više je od skupih predmeta - odražava njezinu modnu zrelost, osjećaj za komade trajne vrijednosti i sposobnost da ih uklopi u svoj prepoznatljiv stil. Svaki komad ima svoju priču i potvrđuje njezin status jedne od najbolje odjevenih žena u regiji

Severina Vučković nije samo jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, već i neosporna modna ikona čiji se stil pomno prati i analizira. Svaki njezin izlazak u javnost nova je modna priča, a posebnu pažnju redovito privlače njezini luksuzni modni dodaci. Jučer je tako privukla veliku pozornost na otvorenju izložbe fotografija '178 - Lica solidarnosti' u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Za tu je prigodu odabrala midi haljinu u nijansi slonovače s voluminoznom balon suknjom. Stajling je upotpunila bijelim salonkama s velikim dekorativnim mašnama, modelom slavnog dizajnera Jimmyja Chooa. Elegantnu kombinaciju dodatno je razigrala upečatljivim modnim dodatkom - torbicom neobičnog oblika inspiriranom gljivom muharom. Riječ je o platnenoj mini torbi ukrašenoj perlicama s potpisom brenda Staud.

Upravo su nas ti luksuzni modni detalji inspirirali da zavirimo malo dublje u Severinin ormar i prisjetimo se nekih od savršenih cipela i torbica u kojima smo je već vidjeli - komada koje bismo rado imali i u vlastitoj kolekciji.

Njezina kolekcija dizajnerskih torbica i cipela doista je predmet divljenja, a vrijednost nekih komada doseže vrtoglave iznose, zbog čega se često kaže kako u ormaru čuva vrijednost manjeg stana. Od nastupa do crvenog tepiha, njezini odabiri svjedoče o istančanom ukusu i dubokom poznavanju mode.

Torbice kao ultimativni statusni simboli

Na samom vrhu njezine luksuzne kolekcije nalaze se torbice modne kuće Hermès, a Severina također posjeduje i nekoliko najpoželjnijih modela na svijetu. Viđena je tako s legendarnom Birkin torbom, simbolom ekskluzivnosti, u klasičnoj crnoj i upečatljivoj smeđoj varijanti. Birkin torbe su pravi statusni simbol, a koštaju do vrtoglavih 117.000 eura.

Hermès Birkin

Uz nju, posjeduje i elegantni model Kelly, koji se smatra vrhuncem sofisticiranosti i vječne elegancije. Odmah uz bok Hermèsu stoji i Chanel, čijih nekoliko klasičnih modela pjevačica također ima u svojoj impresivnoj kolekciji.

Veliku ljubav gaji i prema modnoj kući Dior, a posebno prema kultnom modelu Lady Dior.

Lady Dior

U njezinu vlasništvu su, između ostalih, mala bijela verzija procijenjena na više od 5.000 eura, nježno ružičasta varijanta, kao i veći crni model čija vrijednost prelazi šest i pol tisuća eura. Severinin ormar krije i neke od najpopularnijih suvremenih modela.

Ističu se torbice brenda Bottega Veneta, poput Mini Jodie modela sa zlatnim lancem i elegantne Andiamo Clutch torbice vrijedne oko 3.000 eura. Kolekciju upotpunjuju i komadi s potpisom Saint Laurenta, Valentina, ali i manje razvikanih, ali jednako cijenjenih brendova poput Gabriele Hearst, čiji model Nina obožava i Meghan Markle. Pjevačica je jednom prilikom otkrila i da joj je posebno drag vintage Cartier komad koji čuva više od trinaest godina.

Cipele koje pričaju priču

Jednako impresivna je i njezina kolekcija obuće, koja savršeno spaja najnovije trendove s bezvremenskom elegancijom. Posebnu pažnju privukle su Dior cipele koje je u više navrata nosila na sudskim ročištima, zanimljiva verzija popularnog Mary Jane modela u crno-bijeloj kombinaciji, čija cijena iznosi oko 1.420 eura, kao i trendi mokasinke s potpisom Chanel. Time je pokazala kako i u najformalnijim prilikama ostaje vjerna svom modnom izričaju.

Chanel Loafers

Da pomno prati trendove, dokazala je i odabirom robusnih Miu Miu bajkerskih čizama s metalnim kopčama, modela koji je osvojio svjetske trendseterice, a čija se vrijednost kreće oko 1.950 eura. A puno su prašine podigle i njene Balenciagine čizme do koljena, jedan od kultnih modela brenda.

Balenciaga Window Pane All Time Boots

S druge strane, Severina cijeni i takozvani "tihi luksuz", što potvrđuje posjedovanjem udobnih Loro Piana mokasina od brušene kože, simbola nenametljive elegancije i vrhunske kvalitete.

Posebno zanimljiv par u njezinoj kolekciji dolazi iz suradnje modnih kuća Jimmy Choo i Mugler. Riječ je o upečatljivim štiklama neobične konstrukcije - umjesto klasičnog remenčića, prednji dio stopala pridržava velika svjetlucava kugla, što stvara gotovo skulpturalni efekt koji teško prolazi nezapaženo. Upravo zbog tog dramatičnog i pomalo futurističkog dizajna ove su cipele postale jedan od najupečatljivijih modela posljednjih sezona.

Jimmy Choo/Mugler

Njezina kolekcija ne bi bila potpuna bez elegantnih salonki i sandala s potpisom Manolo Blahnik, Gucci​, Gianvito Rossi, Valentino, Saint Laurenta.

Manolo Blahnik Hangisi

Također, nezapaženo nisu mogle proći ni Dolce & Gabbana Keira sandale ukrašene luksuznim, predimenzioniranim kristalima, kao i model Capri Kiera Sophia te zlatne gladijatorske sandale Gianvita Rossija, kao i razni modeli s potpisom brendova Loewe, Balenciaga i Prada.