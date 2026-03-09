Crno i zlatno: Severina u genijalnom outfitu rastopila publiku za Dan žena

Severinina objava savršen je primjer zašto je desetljećima jedna od najomiljenijih osoba na javnoj sceni. Ona je istovremeno glamurozna zvijezda koja priređuje spektakle, ali i kći koja javno odaje počast svojoj majci

Severina je na Međunarodni dan žena, osmog ožujka, iskoristila je svoju platformu kako bi podijelila dirljiv i duboko osoban trenutak s milijunima svojih pratitelja. Objavom videa s nedavnog koncerta, pjevačica je uputila snažnu poruku ljubavi najvažnijoj ženi u svom životu, svojoj majci Ani, i time dirnula srca čitave regije.

Video, koji je u kratkom roku prikupio tisuće reakcija, prikazuje Severinu na pozornici tijekom izvedbe njezinog antologijskog hita "Dalmatinka". U zlatnoj, svjetlucavoj haljini pjevačica je stvorila atmosferu nabijenu emocijama. Ključni trenutak nastupa dogodio se dok je pjevala stihove "Ja sam bila tvoja mala... zbog tebe san zakantala...", a na golemom ekranu iza njezinih leđa pojavila se crno-bijela fotografija njezine majke.

Uz objavu je Severina kratko napisala: "Sretan 8. mart, mama…", a njezini prepoznatljivi hashtagovi #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca dodatno su zaokružili poruku. Obožavatelji su je u komentarima obasuli porukama podrške, nazivajući je "kraljicom" i "jednom jedinom", potvrđujući koliko cijene njezinu iskrenost.

Uspješna turneja kao kruna karijere

Ovaj emotivni trenutak zabilježen je na velikom koncertu koji je Severina održala u Sisku, u dvorani Zeleni brijeg, samo dan ranije, sedmog ožujka. Trosatni glazbeni spektakl, organiziran uoči Dana žena, bio je još jedna rasprodana stanica njezine iznimno uspješne regionalne turneje "Ja samo pjevam".

Severina je za koncert odjenula zlatnu svjetlucavu haljinu s visokim prorezom i visoke lakirane čizme. Sve su povezale crne mrežaste čarape.

Nakon velikog uspjeha u Sisku, Severinin glazbeni karavan nastavlja svoje putovanje. Obožavatelji je s nestrpljenjem očekuju na nadolazećim koncertima u Koprivnici (11. travnja), Skopju (18. travnja) i Mariboru (25. travnja), dok je veliko finale turneje najavljeno za osmi kolovoz na još neotkrivenoj lokaciji.