Severina, Tatjana Jurić i mnoge poznate dame bile su na reviji modnog dvojca eNVy room

Sinoć je na Zagrebačkom velesajmu eNVy room predstavio novu kolekciju Proljeće/Ljeto 2026, pretvorivši modnu reviju u potpuno imerzivno iskustvo koje je okupilo brojne prijatelje brenda, domaće i regionalne influencere, medije, glazbenike, glumce i poznata lica modne scene kao što su: Jelena Rozga, Severina, Raiven, Judita Franković, Bojana Gregorić, Miach, Tatjana Jurić, Ida Prester I mnogi drugi. Umjesto klasične piste, prostor je bio oblikovan oko dva duga stola za kojima su sjedili uzvanici, postajući dijelom scenografije i same modne priče. Revija se odvijala između i oko gostiju, brišući granicu između promatrača i sudionika te stvarajući osjećaj zajedničkog iskustva.

Posebnu dimenziju večeri donijele su konceptualne slastice koje je za ovu priliku osmislio studio Hanja Delights. Inspirirane komadićima tkanina korištenima u kolekciji, njihovim teksturama, nijansama i profinjenim detaljima, slastice su na tanjurima evocirale atmosferu i senzibilitet nove sezone. Nježni slojevi, razigrane forme i suptilni kontrasti prizivali su dojam svilenih površina, prozračnosti čipke i fluidnosti materijala koji se kreću zajedno s tijelom. Na taj je način kolekcija dobila i svoju gastronomsku interpretaciju, pretvarajući modne inspiracije u iskustvo koje se moglo ne samo promatrati, već i osjetiti svim osjetilima.

Nova kolekcija nastavlja smjer najavljen kampanjom pod nazivom A New Chapter Unfolds, otvarajući novo poglavlje u estetskom jeziku brenda. U njezinu središtu nalazi se reinterpretacija tailoringa kroz čipkaste i perforirane teksture te istraživanje odnosa između stroge konstrukcije i eterične lakoće.

Kolekcija gradi dijalog između naizgled suprotstavljenih modnih kodova. S jedne strane prisutne su precizne tailoring forme, naglašena ramena, arhitektonski definirani bokovi i stroge linije koje tijelu daju gotovo skulpturalnu prisutnost. Nasuprot njima pojavljuju se transparentna čipka, perforirane površine i slojevi koji propuštaju svjetlo, stvarajući osjećaj lakoće i pokreta.

Posebno mjesto ponovno zauzima eNVy room Arc silueta, jedna od najprepoznatljivijih konstrukcija brenda razvijana kroz više sezona. Kroz asimetrično oblikovane volumene i naglašenu igru proporcija Arc silueta i ove sezone postaje nositelj vizualnog identiteta kolekcije, dodatno naglašena kontrastom između zatvorenih i transparentnih površina.

Među ključnim komadima kolekcije ističu se nova interpretacija prepoznatljivog tailoringa u čipki, dekonstruirani boxy blejzeri, arhitektonski oblikovane haljine, svilene siluete fluidnog pokreta te modeli koji istražuju odnos između volumena, tijela i prostora. Umjesto tradicionalnog naglašavanja figure, kolekcija gradi složeniji odnos između konstrukcije odjeće i osobe koja je nosi, stvarajući suvremeniju interpretaciju ženstvenosti. Koloristički kolekcija ostaje unutar zagasitih tonova crne, off-white, muted pink i hladnih sivo-plavih nijansi, čime fokus ostaje na teksturi, konstrukciji i površini.