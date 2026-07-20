Roza stajling sa špice ukrao je svu pažnju, no krznene sandale su priča za sebe

Centar Zagreba i prošle subote bio je ispunjen zanimljivim modnim kombinacijama, a jedna mlada dama posebno se istaknula svojim odvažnim i ženstvenim stylingom

Subotnja zagrebačka špica i ovoga je puta bila prepuna zanimljivih modnih kombinacija, no jedna je mlada dama pokazala kako se monokromatski styling može nositi odvažno, ženstveno i s dozom razigranosti. Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr snimo je lijepu djevojku u zanimljivom ružičastom outfitu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Glavna zvijezda njezina outfita bez sumnje je roza boja, koja se provlači kroz gotovo svaki detalj. Satenska haljina s efektnim ombré prijelazom iz nježne puderasto ružičaste u intenzivnu fuksiju donosi dozu ljetne romantike, dok cijela kombinacija ostaje skladna zahvaljujući pažljivo odabranim modnim dodacima.

Svijetloružičasta torbica brenda Joop! savršeno prati tonove haljine, a sunčane naočale i decentan nakit ostavljaju dovoljno prostora da upravo boja bude u prvom planu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

No ono što ovu modnu priču izdvaja od svega što smo dosad viđali na zagrebačkoj špici jesu sandale. Visoke potpetice s tankim vezicama same po sebi ne bi bile veliko iznenađenje, ali model ukrašen upečatljivim, mekanim detaljem od jarko ružičastog krzna na prednjem dijelu gotovo je nemoguće ne primijetiti. Efektne, pomalo teatralne i maksimalističke, unose dozu modne hrabrosti kakvu rijetko viđamo na domaćim ulicama.

Dok su posljednjih sezona špicom dominirale minimalističke sandale s tankim remenčićima ili klasične natikače neutralnih tonova, ovaj odabir pokazuje da ima mjesta i za modne komade koji ne pokušavaju biti diskretni. Upravo suprotno – oni žele biti glavna tema razgovora.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Posebno je zanimljivo što, unatoč vrlo upečatljivim cipelama, cijeli outfit ne djeluje prenapadno. Razlog tome je dosljednost u odabiru nijansi ružičaste, zbog čega svi elementi izgledaju kao dio jedne promišljene modne cjeline.