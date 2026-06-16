Bijele bluze savršen su dodatak svakoj ljetnoj garderobi, a izbor nikad nije bio bolji

Ako postoji jedan komad koji svakog ljeta ponovno zauzima važno mjesto u garderobi, to su bijele bluze i košulje. Chic, ženstvene i nevjerojatno svestrane, savršeno se uklapaju u dnevne, poslovne i ljetne casual kombinacije, a ove sezone posebno su popularni romantični modeli s boho prizvukom

U toplim ljetnim danima uvijek tražimo komade u kojima ćemo se osjećati ugodno, izgledati dotjerano i bez puno truda kreirati stylish kombinacije za različite prilike. Upravo zato bijele bluze i košulje iz sezone u sezonu ostaju jedan od onih bezvremenskih modnih klasika kojima se uvijek rado vraćamo. Elegantne, chic i iznimno svestrane, lako se uklapaju u svaki stil te svakoj kombinaciji daju dozu profinjenosti.

Bijele bluze i košulje savršen su izbor tijekom toplijih dana jer izgledaju ženstveno u gotovo svakoj kombinaciji. Odlično funkcioniraju u ležernim dnevnim outfitima uz traperice ili lanene hlače, mogu se nositi u poslovnim kombinacijama kada želite postići elegantan i uredan izgled, ali i kao stylish komad koji ćete prebaciti preko kupaćeg kostima tijekom dana provedenog na plaži.

Ovog ljeta posebno se ističu modeli inspirirani boho estetikom, romantikom i sve popularnijim coquette stilom koji donosi naglašenu ženstvenost i nježne detalje. U fokusu su lagani i lepršavi krojevi, bluze s volanima, modeli ukrašeni čipkom, vezom te rupičastim detaljima koji cijelom outfitu daju posebnu teksturu i dozu vintage šarma.

Osim trendi modela s upečatljivim detaljima, nezaobilazne su i klasične oversized košulje koje ostaju jedan od najpraktičnijih ljetnih komada. Mogu se nositi uz kratke hlače, preko topova, uz slip suknje ili kao dio minimalističkih outfita koji uvijek izgledaju elegantno i promišljeno.

High street brendovi i ove su sezone ponudili zaista bogat izbor modela pa bez obzira preferirate li romantične boho krojeve, klasične košulje ili razigrane ženstvene detalje, sigurno ćete pronaći model koji će se savršeno uklopiti u vašu ljetnu garderobu. U nastavku donosimo naše high street favorite.

Mango - 59,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 45,99 €

COS - 89 €

COS - 129 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €