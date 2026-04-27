Reserved predstavio kolekciju inspiriranu s 'Vrag nosi Pradu 2', ovo su naši favoriti

Prepoznatljiv modni stil iz filma Vrag nosi Pradu ponovno dolazi u prvi plan, a inspiraciju je prepoznao i Reserved, koji donosi kolekciju prožetu elegantnim i nosivim komadima idealnima za svakodnevne i poslovne kombinacije

Bliži se datum izlaska nastavka kultnog filma Vrag nosi Pradu (The Devil Wears Prada), pa njegov prepoznatljiv modni potpis ponovno dolazi u fokus. Estetika moćne uredske elegancije, koja je obilježila original iz 2006., i dalje djeluje jednako inspirativno – i lako se uklapa u današnji način odijevanja.

Na tom tragu, popularni poljski brend Reserved je predstavio kolekciju koja donosi modernu verziju tog stila. Umjesto doslovnog kopiranja outfita iz filma, naglasak je na komadima koji se mogu nositi svaki dan, a koji i dalje imaju onu dozu samouvjerenosti i elegancije.

U kolekciji se ističu sakoi, široke hlače, košulje i haljine u neutralnim tonovima poput bijele i bež. Krojevi su čisti i nosivi, pa sve izgleda dotjerano, ali ne previše strogo. Uz to, tu su i opušteniji komadi – lepršave haljine, bluze i basic majice koje unose ravnotežu i čine kolekciju još lakšom za kombiniranje.

Sve zajedno djeluje kao dobra inspiracija za svakodnevni stil – dovoljno elegantno za posao, ali i dovoljno opušteno za brojne druge prilike. Kolekcija je dostupna na Reserved online shopu, a neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Reserved - 79,99 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 49,99 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 39,99 €