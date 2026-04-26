Meryl Streep sa 76 godina ruši sva pravila i postaje modna zvijezda

Meryl Streep jedna je od najvećih glumica svih vremena, žena čije su nas uloge desetljećima ostavljale bez daha i čija je polica pretrpana najprestižnijim filmskim nagradama. No, unatoč neupitnom talentu, rijetko smo je doživljavali kao osobu koja pomno prati modu. Sve do sada. S povratkom kultnoj ulozi Mirande Priestly u nastavku filma "Vrag nosi Pradu", dvadeset godina nakon originala, Streep je na svjetskoj promotivnoj turneji pokazala da je, baš poput lika koji glumi, postala apsolutna vladarica stila.

Njezina modna renesansa nije slučajnost. Iza niza besprijekornih izdanja stoji jasna vizija i pomno osmišljena strategija koja je oduševila i modne kritičare i obožavatelje diljem svijeta. Iza ove spektakularne transformacije stoji stilistica Micaela Erlanger, koja s glumicom surađuje više od desetljeća. U nedavnom je intervjuu otkrila kako cilj nije bio jednostavno kopirati kostime urednice časopisa "Runway", već istaknuti ono što Streep i Priestly imaju zajedničko. "Na kraju dana, i Meryl i njezin lik su ostvarene žene na vrhuncu svojih karijera. To sam željela staviti u prvi plan", izjavila je Erlanger. Strategija se temeljila na odabiru snažnih, oštrih silueta i odvažnih komada. Elegantna odijela, moćni kaputi i nezaobilazne sunčane naočale postali su okosnica stila koji odiše autoritetom i samopouzdanjem. Za cijelu turneju, koja je obuhvatila gradove od Meksika do Tokija, pripremljeno je više od 30 različitih modnih kombinacija.