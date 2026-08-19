Bezvremenski klasik kojem se uvijek vraćamo: Plisirane suknje za svaku priliku

Plisirana suknja jedan je od onih modnih klasika koji uspješno odolijevaju trendovima. Elegantna, ženstvena i lako uklopiva u različite stilove, jednako dobro funkcionira tijekom toplih ljetnih dana kao i u prijelaznom razdoblju, a u aktualnim high street kolekcijama pronašli smo mnoštvo odličnih modela

Postoje komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a plisirana suknja bez sumnje je jedan od njih. Zahvaljujući elegantnim naborima i lepršavom kroju, jednako dobro pristaje minimalističkim, poslovnim i ležernim kombinacijama, zbog čega već godinama zauzima posebno mjesto u ormarima svih ljubiteljica klasičnog stila.

Iako je rado nosimo tijekom cijele godine, ljeti posebno dolazi do izražaja. Lagani materijali i prozračni krojevi čine je odličnim izborom za visoke temperature, dok joj ženstvena silueta daje dozu profinjenosti bez puno truda. Dovoljno ju je kombinirati s običnom pamučnom majicom i sandalama za dnevni look ili sa satenskim topom i sandalama s potpeticom za večernji izlazak.

Izuzetno je svestrana pa se može kombinirati na razne načine. Midi modeli savršeno se slažu s balerinkama, tenisicama i natikačama, dok će u prvim jesenskim danima jednako dobro izgledati uz mokasinke, gležnjače i lagano pletivo. Upravo zato riječ je o komadu koji ćete nositi mnogo dulje od jedne sezone.

U ljetnim high street kolekcijama izbor je prilično raznolik – od klasičnih modela u crnoj, bijeloj i bež boji do plisiranih suknji u pastelnim tonovima ili s upečatljivim uzorcima. U nastavku donosimo 13 najljepših modela iz aktualne ponude koji će se lako uklopiti u svaki stil.

COS - 99 €

COS - 99 €

COS - 89 €

H&M - 49,99 €

H&M - 64,99 €

H&M - 99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 79,99 €

Mango - 25,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 49,95 €

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