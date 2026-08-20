Od Cvite do Ruže: Najljepša imena za djevojčice i dječake inspirirana cvijećem

U svijetu koji se neprestano mijenja, odabir takvog imena predstavlja sidro - poveznicu s tradicijom, prirodom i neprolaznim vrijednostima

Odabir imena za dijete jedan je od prvih, ali i najslađih zadataka budućih roditelja. U moru mogućnosti, od tradicionalnih do posve modernih, jedna skupina imena desetljećima, pa i stoljećima, ne gubi na svojoj privlačnosti - ona inspirirana cvijećem. Bilo da se radi o imenima duboko ukorijenjenima u hrvatskoj tradiciji ili onima koja donose dašak dalekih krajeva, imena inspirirana cvijećem nose univerzalnu poruku ljepote, nježnosti i snage prirode, ispreplićući roditeljske želje sa simbolikom koja nadilazi vrijeme.

Korijeni u domaćoj baštini: Od Ljubice do Cvite

Stoljećima je u našim krajevima vladao običaj da se ženskoj djeci nadijevaju imena koja prizivaju ljepotu i svježinu cvijeća. Ta tradicija nije samo estetske prirode; ona je odraz želje da dijete bude milo, nježno i otporno, baš poput cvijeta po kojem nosi ime. Na vrhu ljestvice popularnosti desetljećima suvereno stoje imena koja su nosile i naše bake. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ime Ljubica danas nosi čak 17.825 stanovnica Hrvatske. Njegovo staroslavensko porijeklo veže se uz skromni, ali mirisni cvijet ljubičicu, no jednako tako i uz glagol "ljubiti", što mu daje dodatnu dimenziju topline.

Odmah uz nju stoji i Ljiljana, ime koje krasi 13.441 ženu, a izvedeno je od ljiljana, cvijeta koji od davnina simbolizira čistoću, nevinost i eleganciju. Iako se ponekad smatra prijevodom engleskog imena Lilian, njegova prisutnost u našoj tradiciji je nesporna. Neizostavna je, naravno, i Ruža, kraljica cvijeća i simbol ljubavi, strasti i ljepote. Ime latinskog korijena (rosa) nosi 8.441 stanovnica, a iako je njegova popularnost s vremenom oscilirala, njegova snaga i prepoznatljivost ostaju neupitne.

Posljednjih godina svjedočimo i povratku nekih starih, pomalo zaboravljenih imena. Cvita, izvorno dalmatinska varijanta imena Cvijeta, doživljava pravu renesansu i danas se nalazi među 30 najpopularnijih imena za novorođene djevojčice. Ovo kratko i zvučno ime, koje izravno znači "cvijet", simbolizira život, rast i mediteransku vedrinu. Sličnu toplinu i povezanost s prirodom nose i imena poput Đurđice, vjesnice proljeća koja simbolizira sreću i skromnost, te Nevene, čije ime dolazi od ljekovitog nevena i nosi prizvuk vječne mladosti - onoga što ne vene.

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Novi val mirisnih imena: Od mitologije do globalnih trendova

Dok tradicionalna imena čuvaju obiteljsku povijest, moderna vremena donijela su i popularnost imena međunarodnog prizvuka koja se lako uklapaju u različite kulture. Među njima se posebno ističe Iris. Ovo ime ima dvostruko značenje: s jedne strane, ono je ime za peruniku, hrvatski nacionalni cvijet, a s druge potječe iz grčke mitologije, gdje je Iris bila božica duge i glasnica bogova. Upravo ta kombinacija prirodne ljepote i mitološke snage učinila ga je iznimno popularnim, pa se danas nalazi na 42. mjestu najčešćih imena za djevojčice u Hrvatskoj.

Sličnu antičku notu nosi i Flora, ime latinskog porijekla koje je u rimskoj mitologiji pripadalo božici cvijeća i proljeća. Iako ga u Hrvatskoj nosi manje od stotinu žena, njegova elegancija i jasno značenje čine ga sve privlačnijim izborom za roditelje koji traže klasično, a opet posebno ime. Iz latinskog svijeta dolazi i Viola, ime za ljubičicu, koje se doživljava kao profinjenija i rjeđa varijanta popularnijeg imena Violeta.

Na listi su i imena poput Dalije, koje simbolizira dostojanstvo i vječnu povezanost, te Margarete, grčkog imena za biser, koje je ujedno i naziv za ivančicu, simbol jednostavnosti i nevinosti.

Uz njih, europski trendovi donose i druga imena koja su osvojila roditelje. U Velikoj Britaniji su, primjerice, iznimno popularna imena poput Poppy (Mak) i Daisy (Tratinčica), koja odišu vedrinom i jednostavnošću. Ime Lily, engleska inačica našeg Ljiljana, godinama je na vrhu ljestvica, dok se francuskim šarmom ističe ime Fleur, koje izravno znači "cvijet". Posljednjih godina sve je popularnija i Magnolia, ime koje asocira na raskošan cvijet i simbolizira dostojanstvo. Sva ova imena pokazuju kako roditelji danas traže ne samo lijep zvuk, već i dublju priču i značenje koje će njihovo dijete nositi kroz život.

Kad i dječaci ponesu ime cvijeta

Iako je tradicija davanja cvjetnih imena daleko češća za djevojčice, postoje i predivna muška imena inspirirana florom. Najpoznatije među njima svakako je Neven, muška inačica već spomenutog imena koja nosi simboliku trajnosti i vitalnosti. Tu je i Jasmin, ime perzijskog porijekla koje znači "čulnost ljubavi", a odnosi se na opojni bijeli cvijet. U Europu je stiglo preko Španjolske i zadržalo svoju popularnost u mnogim zemljama.

Za one koji preferiraju klasičniji prizvuk, tu je Florijan, latinsko ime izvedeno iz riječi "flos" (cvijet), koje doslovno znači "onaj koji cvjeta". Posljednjih godina, s trendom kratkih i upečatljivih imena, na popularnosti dobiva i Mak. Iako ga prvenstveno vežemo uz prepoznatljivi crveni cvijet, ovo ime nosi i druga značenja - u Sudanu je označavalo titulu kralja, a na mađarskom znači "žir".

Bilo da se radi o starinskoj Ruži, popularnoj Cviti ili modernom Maku, imena inspirirana cvijećem ostaju trajan izbor. Ona nas podsjećaju na cikličnost života, na ljepotu koja se rađa iznova svakog proljeća i na tihu snagu prirode koju roditelji priželjkuju za svoju djecu. U svijetu koji se neprestano mijenja, odabir takvog imena predstavlja sidro - poveznicu s tradicijom, prirodom i neprolaznim vrijednostima.

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