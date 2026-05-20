Boho chic se vratio: Izdvajamo najljepše bijele bluze

Boho chic estetika ponovno je među najvećim trendovima sezone, a posebno se ističu bijele boho bluze koje su preplavile modne kolekcije i društvene mreže

Boho stil se već prije nekoliko sezona opet vratio u modu, a među komadima koji se posebno izdvajaju ove sezone nalaze se i bijele boho bluze. Prozračne, ženstvene i romantične, ove bluze, najčešće ukrašene volanima, vezom i čipkastim detaljima, postale su nezaobilazan dio proljetne garderobe. Nose ih trendseterice diljem svijeta, a lako se uklapaju u gotovo svaki stil – od ležernih dnevnih kombinacija do elegantnijih outfita za večernje prilike.

Boho chic ponovno dominira modnom scenom

Nakon nekoliko sezona minimalističkih i vrlo jednostavnih silueta, moda se ponovno okreće razigranim teksturama, romantičnim krojevima i detaljima s dozom nostalgije. Upravo zato boho chic ponovno dolazi u fokus, ali u nešto modernijem i profinjenijem izdanju.

Bijele boho bluze savršeno utjelovljuju taj trend. Modeli ukrašeni čipkom, vezenim detaljima, puf rukavima ili volanima djeluju vrlo nježno i elegantno, a istovremeno imaju onu opuštenu estetiku po kojoj je boho stil prepoznatljiv. Osim što izgledaju chic, riječ je i o komadima koji su vrlo praktični za proljetne dane jer su lagani, prozračni i lako se kombiniraju. Odlično izgledaju uz klasične plave traperice i balerinke za ležeran dnevni outfit, ali jednako dobro funkcioniraju i uz lanene hlače širokih nogavica za elegantniji proljetni look.

Sve češće ih viđamo i u kombinaciji s bermudama, posebno modelima od trapera ili lana, što cijelom outfitu daje vrlo stylish, ali nenametljiv dojam. Za dodatni boho efekt dovoljno je dodati pletenu torbu, sandale ili zlatni nakit minimalističkog izgleda.

High street favoriti

Dobra vijest je da su high street brendovi ove sezone predstavili zaista odličnu ponudu boho bluza pa se mogu pronaći modeli za svaki stil i budžet. Od romantičnih modela s čipkastim detaljima do minimalističkih verzija inspiriranih boho estetikom, izbor je veći nego ikad.

U nastavku donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija koje biste vrlo lako mogli poželjeti u svojoj garderobi za proljeće i ljeto.

H&M - 49,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 19,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Zara - 27,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 27,95 €