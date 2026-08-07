Kopenhagen je cool: Street style kombinacije koje će vam se sigurno svidjeti

Tjedan mode u Kopenhagenu, koji traje do 9. kolovoza, još je jednom potvrdio status danske prijestolnice kao epicentra stila. Ulice grada ponudile su stvarne, nosive lekcije iz mode i pokazale trendove koji će dominirati ove jeseni. U modni fokus vratili su se krojevi "nezgodnih" dužina. Kapri hlače i bermude više se ne nose u sportskom izdanju, već profinjeno, uz elegantne sakoe i cipele sa špicastim vrhom. Uz njih su se istaknule i pencil suknje, koje u kombinaciji s ležernim majicama dobivaju novu, urbanu dimenziju. Modni dodaci ključni su dio stila. Ove sezone istaknule su se bandane i marame za glavu, japanke s "kitten" potpeticom i elegantne mule u špic. Od prijelaznih komada, minimalističke kožne jakne potvrdile su svoj status jesenskog klasika.

Kopenhagenski street style slavi osobni izričaj i kreativnost, nudeći pregršt inspiracije za spajanje komada na nov i neočekivan način.

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