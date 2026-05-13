Kate Middleton stigla u Italiju u prekrasnom odijelu: Prvo putovanje nakon borbe s rakom

Princeza od Walesa započela je svoj prvi samostalni međunarodni angažman nakon borbe s teškom bolešću, stigavši u Italiju gdje će promovirati svoj rad na području ranog djetinjstva

Princeza od Walesa stigla je u Italiju, što je njezino prvo službeno putovanje u inozemstvo nakon više od tri i pol godine, a ujedno i prvi samostalni angažman izvan Ujedinjenog Kraljevstva otkako joj je dijagnosticiran rak. Njezin dolazak u gradić Reggio Emilia na sjeveru Italije označava ključan trenutak u njezinom povratku javnim dužnostima, ali i početak nove, ambiciozne faze njezina humanitarnog rada posvećenog ranom djetinjstvu.

Dočekana ovacijama više tisuća ljudi, Kate Middleton je na srednjovjekovni trg stigla elegantna i nasmijana, odjevena u upečatljivo plavo odijelo kanadsko-britanske dizajnerice Edeline Lee. Bio je to prizor koji su mnogi s nestrpljenjem iščekivali, a koji simbolizira ne samo njezin oporavak, već i obnovljenu snagu i posvećenost misiji koja je postala njezin životni poziv.

Tisuće ljudi na ulicama i oduševljenje za buduću kraljicu

Atmosfera u Piazzi Camillo Prampolini u Reggio Emiliji bila je naelektrizirana satima prije princezina dolaska. Nekoliko tisuća ljudi, od lokalnog stanovništva do obožavatelja koji su doputovali izdaleka, ispunilo je trg, mnogi od njih noseći britanske zastave, transparente s porukama podrške, pa čak i kartonske izreske s njezinim likom.

Kad se napokon pojavila, trgom se prolomio glasan pljesak i klicanje. Princeza Catherine, vidno dirnuta toplim dočekom, posvetila je vrijeme okupljenima. Strpljivo se rukovala, razgovarala s građanima, a posebnu je pažnju posvetila najmlađima. Snimljena je kako se saginje kako bi pozdravila skupinu djece iz lokalnog vrtića, pokazujući toplinu i neposrednost po kojoj je postala poznata. Ovaj dvodnevni samostalni radni posjet organiziran je u suradnji s njezinim Kraljevskim centrom za rano djetinjstvo, a cilj mu je istraživanje svjetski poznatih obrazovnih metoda.

Značajan trenutak i nova faza u radu

Iako je posjet Italiji važan korak u njezinom postupnom povratku javnom životu, izvori bliski palači ističu da se radi o puno više od toga. Osamnaest mjeseci nakon što je objavila da je u remisiji, ovo putovanje signalizira da princeza svoj rad na području ranog djetinjstva "podiže na višu razinu".

Njezin tim iz Kensingtonske palače naglašava kako se i dalje pazi na uspostavljanje prave ravnoteže između njezinih radnih obveza i nastavka oporavka. Ipak, oni koji su joj bliski kažu da je njezina perspektiva nakon borbe s bolešću izoštrena te da s novim intenzitetom i fokusom pristupa svojoj misiji.

Fokus na svjetski poznatom pristupu odgoju

Odabir Reggio Emilije za prvu destinaciju nije slučajan. Grad je postao globalno poznat po svom revolucionarnom pristupu predškolskom odgoju, poznatom kao "Reggio Emilia pristup". Riječ je o filozofiji koja u središte stavlja dijete, potičući kreativnost, istraživanje i učenje kroz iskustvo - teme koje princeza već godinama zagovara kroz svoju kampanju "Shaping Us".

"Činjenica da je danas čak i jedna princeza odlučila doći i otkriti naš pristup čini nas ponosnima i zahvalnima svima koji su izgradili ovo nasljeđe i onima koji ga danas održavaju živim", izjavio je Federico Ruozzi, predsjednik gradskih predškolskih ustanova.

Ovaj se posjet smatra početkom globalne misije. Iz palače poručuju kako princeza želi potaknuti svjetsku raspravu i dati prioritet ranim godinama razvoja s "istom hitnošću kao što se pristupa klimatskim promjenama". Putovanje ima i osobnu notu, budući da je princeza dio godine nakon srednje škole provela u Firenci i za Italiju je vežu lijepe uspomene. O putovanju je, kažu suradnici, mnogo razgovarala sa suprugom, princom Williamom, i njihovom djecom, koji s nestrpljenjem očekuju njezin povratak i priče iz Italije.