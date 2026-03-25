Povratak omiljenog uzorka: Karirane košulje opet su u središtu modnih trendova

Društvene mreže ponovno su opsjednute stilom iz 2016. godine, pa nas ne čudi da se na modnu scenu vraćaju i karirane košulje. Ovaj kultni komad ponovno je među najvećim proljetnim hitovima, a u nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne high street ponude

Modni trendovi stalno se vraćaju, a posljednjih sezona posebno su popularni oni inspirirani estetikom ranih 2000-ih i sredine prošlog desetljeća koji ponovno osvajaju društvene mreže. TikTok i Instagram već su neko vrijeme opsjednuti estetikom iz 2016. godine – razdoblja u kojem su dominirali ležerni outfiti, oversized komadi i pomalo grunge vibra. Upravo zato ne čudi što se na modnu scenu vraćaju komadi koji su tada bili nezaobilazni, a među njima posebno mjesto zauzimaju karirane košulje.

Karirani uzorak ove sezone vraća se na velika vrata, a karirane košulje postaju jedan od najpoželjnijih komada proljetne garderobe. Riječ je o komadu koji spaja udobnost i stil, a pritom ostavlja dovoljno prostora za igru s različitim modnim kombinacijama. Ovaj bezvremenski uzorak lako se uklapa u ležerne, urbane, ali i nešto elegantnije kombinacije, zbog čega ga modni brendovi ponovno ističu u svojim proljetnim kolekcijama.

Jedan od najjednostavnijih načina za nošenje karirane košulje je u kombinaciji s trapericama. Klasičan model košulje može se nositi zakopčan ili lagano otkopčan preko jednostavne majice ili topa, čime se postiže opušten, ali chic izgled. Ovakva kombinacija savršena je za svakodnevne obaveze, kavu u gradu ili ležerne proljetne šetnje.

Karirana košulja može poslužiti i kao lagani slojeviti komad tijekom promjenjivih proljetnih dana. Prebačena preko ramena ili nošena poput tanke jakne, daje outfitu cool i pomalo nonšalantan dojam. Upravo je takav styling često viđen na društvenim mrežama i u street style kombinacijama, gdje se naglasak stavlja na opuštenost i effortless estetiku.

Još jedan način nošenja koji se ponovno vraća u trendove jest vezanje košulje oko struka. Ovaj styling, koji je bio posebno popularan upravo sredinom prošlog desetljeća, ponovno se pojavljuje u svakodnevnim kombinacijama jer outfitu daje dozu dinamike i zanimljiv vizualni detalj. Karirana košulja u tom slučaju postaje i praktičan i stilski dodatak.

S obzirom na veliku popularnost ovog uzorka, karirane košulje mogu se pronaći u brojnim kolekcijama popularnih high street brendova. Od klasičnih modela u crveno-crnim kombinacijama do suptilnijih pastelnih varijanti, ponuda je raznolika i prilagođena različitim stilovima. Upravo zato izdvajamo najljepše modele iz aktualnih high street kolekcija koji će se savršeno uklopiti u proljetnu garderobu.

