Balerinke s petom su najženstveniji trend sezone, evo kako ih nositi

Balerinke s malom potpeticom istaknule su se kao jedan od vodećih trendova jer spajaju udobnost ravnih cipela s elegancijom klasičnih salonki. Raznolike interpretacije, od romantičnih do modernih, čine ih savršenim izborom za proljetne kombinacije koje traže dozu profinjenosti bez odricanja od praktičnosti

Balerinke već nekoliko sezona ne silaze s modne scene, a njihova popularnost s dolaskom proljeća dobiva novu dimenziju. Ove godine posebno se ističu balerinke s malom potpeticom – model koji spaja bezvremensku eleganciju s dozom suvremene ženstvenosti. Ako se pitaš kako ih nositi i zašto su postale nezaobilazan komad u garderobi trendseterica, odgovor leži u njihovoj svestranosti i profinjenom izgledu.

Balerinke su odavno osvojile modni svijet svojom jednostavnošću i udobnošću, no svake sezone dolaze u novim, osvježenim verzijama. Od romantičnih modela s mašnicama i satenskim završecima inspiriranih estetikom kuće Miu Miu, do mrežastih varijanti i sportskih reinterpretacija – izbor je raznolik i prilagođen različitim stilovima.

Ovog proljeća u prvi plan dolaze balerinke s malom potpeticom, koje unose suptilnu dozu elegancije u svakodnevne kombinacije. Riječ je o modelima koji zadržavaju svu udobnost ravnih balerinki, ali istovremeno izdužuju siluetu i djeluju profinjenije. Njihov romantičan karakter čini ih idealnim izborom za proljetne outfite, bilo da je riječ o lepršavim haljinama, suknjama midi dužine ili pak opuštenim kombinacijama s trapericama.

U prilog njihovoj popularnosti ide i činjenica da ih trendseterice naprosto obožavaju jer su istovremeno stylish i praktične. Lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije, a zahvaljujući raznolikoj ponudi dostupne su u kolekcijama brojnih brendova. Osim u ponudi luksuznih modnih kuća kao što su Chanel, Repetto i već spomenuti Miu Miu, ovaj trend zavladao je i high street kolekcijama.

Kada je riječ o stiliziranju, balerinke s petom najbolje dolaze do izražaja u kombinacijama koje naglašavaju njihovu ženstvenost. Uz lagane proljetne haljine stvaraju romantičan dojam, dok u spoju s klasičnim hlačama i košuljom djeluju elegantno i sofisticirano. Za ležernije varijante, možeš ih nositi uz traperice ravnog kroja i jednostavan top, čime postižeš chic, ali nenametljiv izgled.

Udobne, ženstvene i iznimno svestrane, balerinke s potpeticom savršeno se uklapaju u proljetnu garderobu i predstavljaju trend koji će se bez sumnje zadržati i u nadolazećim sezonama. U nastavku izdvajamo nekoliko modela iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svakodnevne, ali i svečanije proljetne kombinacije.

Bershka - 25,99 €

H&M - 69,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Zara - 79,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €