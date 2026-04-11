Pletene haljine su hit bez konkurencije – izdvojili smo najljepše iz Zare

Jednostavne, svestrane i izrađene od tankog pletiva, ove su haljine savršen izbor za prijelazno razdoblje te se lako prilagođavaju i dnevnim i večernjim kombinacijama

Dolaskom proljeća, haljine ponovno dolaze u fokus kao nezaobilazan komad garderobe koji spaja ženstvenost, lakoću i prilagodljivost različitim prigodama. I ove se sezone ističu raznoliki modeli, a posebnu pažnju privlače modeli od tankog pletiva. U aktualnoj Zarinoj ponudi pronašli smo niz dugih pletenih haljina koje se nameću kao savršen izbor za prijelazno proljetno razdoblje. Riječ je o komadima koji spajaju udobnost i estetiku, a zahvaljujući tankom pletivu idealni su za dane kada se temperature tek počinju penjati.

Duge pletene haljine ove sezone dolaze u jednostavnim, svedenim siluetama koje naglašavaju njihovu svestranost. Jednobojni modeli posebno se izdvajaju kao odlična baza za svakodnevne kombinacije – lako ih je stilizirati uz tenisice ili balerinke za ležeran dojam, dok će uz dodatak remena i elegantnijih cipela bez problema funkcionirati i u nešto formalnijim prigodama. Upravo ta prilagodljivost čini ih jednim od ključnih komada proljetne garderobe.

Osim minimalističkih varijanti, Zara nudi i modele koji privlače pažnju efektnim detaljima - od haljine s resicama koja unosi dozu dinamike i razigranosti, do razigranog modela s točkastim printom koji je ove sezone jedan od vodećih trendova. Takvi komadi lako postaju statement izbor za večernje izlaske ili posebne prilike, a pritom zadržavaju udobnost karakterističnu za pletene materijale.

Važno je istaknuti kako su sve ove haljine izrađene od laganog, tankog pletiva, zbog čega su savršen izbor za proljeće – dovoljno tople za svježija jutra i večeri, ali i dovoljno prozračne za topliji dio dana. Upravo ta ravnoteža čini ih nezaobilaznim komadom u prijelaznom razdoblju.

U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne Zara ponude koji potvrđuju da su duge pletene haljine jedan od najpoželjnijih proljetnih komada.

Zara - 35,95 €

Zara, pletena haljina - 39,95 €

Zara - haljina sa čipkom, 49,95 €

