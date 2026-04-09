Od ureda do kave: Pronašli smo najljepše košulja-haljine koje ćemo nositi

Košulja-haljine jedan su od onih komada koji nikada ne izlaze iz mode, već se svake sezone vraćaju u osvježenim izdanjima. Njihova jednostavna, ali elegantna silueta čini ih savršenim izborom za različite prilike – od poslovnih kombinacija do ležernih dnevnih outfita

Košulja-haljine već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u ženskoj garderobi, a njihova bezvremenska privlačnost ne nestaje ni danas. Ovaj klasičan komad odjeće iz sezone u sezonu vraća se u fokus modnih kolekcija, čime potvrđuje svoj status svestranog favorita koji se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. Njihova jednostavna, ali elegantna silueta inspirirana muškom košuljom čini ih idealnim izborom za žene koje cijene spoj udobnosti i profinjenosti.

Jedan od razloga njihove popularnosti krije se u njihovoj nevjerojatnoj prilagodljivosti. Košulja-haljine savršeno funkcioniraju u poslovnim kombinacijama, gdje uz klasične cipele ili mokasinke ostavljaju dojam urednosti i profesionalnosti. Istovremeno, jednako dobro izgledaju i u opuštenijim varijantama – uz balerinke ili tenisice, stvaraju ležeran, ali i dalje dotjeran look koji je idealan za svakodnevne obaveze ili gradske šetnje. Upravo ta sposobnost transformacije čini ih ključnim komadom u garderobi za prijelazna razdoblja poput proljeća.

Ove sezone high street brendovi nude mnoštvo zanimljivih i stilski upečatljivih modela. Dok H&M nudi uglavnom modele klasičnog kroja, idealne za posao i formalnije prilike, u Zarinoj se ponudi mogu pronaći košulja-haljine koje krase efektni detalji poput nabora, volana i vezica uz koje će svaki look djelovati zanimljivije. Uz spomenute brendove, zanimljivi primjerci košulja-haljina mogu se pronaći i u Arketu, dok će Mohitova ponuda oduševiti romantičarke i ljubiteljice klasičnog stila.

Kad su u pitanju materijali, posebno se ističu prozračni modeli od pamuka i lana, ali i strukturiranije varijante koje naglašavaju figuru. Dolaze u različitim duljinama, od mini do maksi krojeva, kao i u raznim bojama i uzorcima – od klasične bijele i prugaste varijante do romantičnih pastelnih tonova i upečatljivih printova.

Radi svoje bezvremenske estetike, ali i praktičnosti, košulja-haljine svake se sezone vraćaju na modnu scenu. Bilo da tražiš komad za posao ili opuštene dnevne kombinacije, košulja-haljina uvijek je siguran izbor koji će dobro izgledati u svakoj prilici. Naše favorite iz aktualnih kolekcija donosimo u nastavku.

