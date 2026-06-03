Horoskop za četvrtak: Škorpioni trebaju kontrolirati emocije, a rakovi izbjeći svađe

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Odnosi danas možda neće teći glatko kako biste željeli. Vjerojatno se radi o privremenom problemu s usklađivanjem, no mogli biste osjetiti kako izazovi iz društvenog života negativno utječu na vašu intimu. Riječi koje birate mogu biti obojene frustracijom, stoga je bolje ne donositi zaključke na prečac. Dajte ljudima i situacijama vremena da se razviju. POSAO: Vaša vladajuća planeta Mars daje vam energiju, ali planetarni utjecaji sugeriraju da je fokus na rješavanju postojećih, a ne započinjanju novih zadataka. Problemi u komunikaciji s kolegama mogu vas opteretiti. Umjesto da se upuštate u rasprave, usmjerite se na aktivnosti koje smanjuju stres. Kako dan bude odmicao, lakše ćete pronaći kreativna rješenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se napetosti. Bilo što što vam pomaže da se opustite bit će korisno. Pripazite da ne projicirate poslovni stres na privatni život. Dan je stvoren za introspekciju i otpuštanje onoga što vas koči.

Bik

LJUBAV: Iako se razgovori čine laganima, mogli biste osjetiti napete podstruje, posebice s partnerom. Korijen napetosti vjerojatno leži u brizi za budućnost ili osjećaju natjecanja. Vaša sposobnost da ostanete smireni i strpljivi bit će na testu. Srećom, večernji sati donose priliku za kreativno rješavanje problema i jačanje veze. POSAO: Pripazite na komunikaciju na radnom mjestu. Ambicije su naglašene, ali isto tako i mogućnost sukoba. Vaše liderske kvalitete dolaze do izražaja i bit ćete sretni ako uspijete stvoriti situaciju u kojoj svi pobjeđuju. Primjena kreativnih ideja na poslovne i praktične stvari može donijeti izvanredne rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite prizemljeni i ne dopustite da vas isprovociraju tuđe nesigurnosti. Financijska pitanja zahtijevaju oprez. Oslonite se na svoju urođenu praktičnost i strpljenje.

Blizanci

LJUBAV: Napetosti koje se danas javljaju vjerojatno nisu ono što se čine na površini. Vaš vladar Merkur u nezgodnom je kutu s Plutonom, što može dovesti do napetih dinamika moći s voljenom osobom. Netko se možda osjeća ugroženo i reagira obrambeno. Ključ je u pokušaju da se adresira stvarni uzrok problema, a ne simptom. POSAO: Mogli biste se naći u situaciji da se bavite nevažnim stvarima i tako gubite produktivnost. Prioriteti će uskoro postati jasniji. Izbjegavajte rasprave o kontroverznim temama jer su ljudi danas skloni tvrdoglavo se držati svojih stavova. Srećom, veza između Urana u vašem znaku i Mjeseca pruža vam nalet intuitivne energije. ZDRAVLJE&SAVJET: Zaštitite svoj duševni mir od ispraznih debata. Povežite se sa svojom intuicijom; ona će vam pomoći da prozrete prave motive ljudi oko vas. Ne trošite energiju na neproduktivne sukobe.

Rak

LJUBAV: Interakcije mogu biti napete ako nesigurnosti pokreću ponašanje, kako vaše tako i partnerovo. Drugi se mogu činiti teško dostupnima ili nezainteresiranima, dok su u stvarnosti vjerojatno samo zaokupljeni vlastitim brigama. Osjećaji su složeniji nego inače i teško ih je verbalizirati. Večer donosi olakšanje i priliku za nježnost. POSAO: Izbjegavajte ulaziti u rasprave oko trivijalnih stvari na poslu. Merkur u vašem znaku čini vas osjetljivijima, ali i perceptivnijima. Skloni ste tražiti dublje značenje iza ponašanja drugih, što može biti korisno ako to iskoristite za rješavanje problema, a ne za stvaranje drame. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas sitnice izbace iz takta. Planetarni tranziti ukazuju na to da je važno otpustiti potrebu za kontrolom. Posvetite se aktivnostima koje vas emocionalno hrane i umiruju.

Lav

LJUBAV: Mogući su nesporazumi ili napete podstruje s nekim do koga vam je stalo. Pokušajte zadržati stvari laganima, ali nemojte u potpunosti izbjegavati dublja pitanja, pogotovo ako se radi o starim obrascima koji se stalno ponavljaju. S Mjesecom koji ulazi u vašu sedmu kuću partnerstva, skloni ste tražiti ravnotežu i objektivno sagledavati svoj život. POSAO: Biti podrška kolegi u nevolji može vam donijeti divan osjećaj ispunjenja. Kasnije tijekom dana, ideje postaju zanimljivije i optimističnije. Vaša kreativnost je naglašena, što može biti od velike koristi u rješavanju poslovnih izazova. ZDRAVLJE&SAVJET: Stojte čvrsto u svojim stavovima, ali budite otvoreni za suradnju. Objektivno sagledavanje vlastite uloge u odnosima, kako privatnim tako i poslovnim, donosi ključne uvide.

Djevica

LJUBAV: Vaša potreba da sve analizirate danas bi mogla dovesti do napetosti u vezi. Pokušajte se ne opterećivati sitnicama i dopustite partneru malo prostora. Vaša želja da pomognete može biti krivo protumačena kao kritika ili pokušaj kontrole. Umjesto toga, usredotočite se na zajedničke aktivnosti koje vas opuštaju. POSAO: S današnjim tranzitom Merkura i Plutona, nastojte ostati usredotočeni i ne dopustite da vas drame drugih ometu u donošenju odluka. Ovisno o pristupu, možete obaviti puno toga ili potrošiti previše vremena na neproduktivne aktivnosti. Delegiranje zadataka ili traženje pomoći može biti od velike koristi. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalno ste usklađeni s problematičnim područjima. Iskoristite tu sposobnost konstruktivno kako biste identificirali i riješili probleme, umjesto da brinete. Očistite svoj radni i životni prostor kako biste očistili i um.

Vaga

LJUBAV: Ovo nije idealan dan za nove početke u ljubavi. Mogući su nesporazumi ili loš tajming koji čine odnose pomalo napetima. Nemojte stvari shvaćati previše osobno ako komunikacija zapne. Kasnije tijekom dana, ljudi će vas lakše prihvaćati, a vaša prirodna diplomacija doći će do izražaja. POSAO: Dan je pogodniji za rješavanje problema i korekcije nego za pokretanje novih projekata. Osobni problemi mogu ometati poslovne odluke. Ipak, pitanja vezana za karijeru, iako komplicirana, nose dašak svježine i uzbuđenja. Identificirajte područja života koja ste prerasli. ZDRAVLJE&SAVJET: Otpuštanje tereta prošlosti donosi oslobođenje. Posvetite se aktivnostima koje unose sklad i ravnotežu u vaš život. Umjetnost i ljepota mogu biti vaš lijek danas.

Škorpion

LJUBAV: Uzbuđeni ste zbog dijeljenja svojih misli i ideja, ali pazite na borbe moći i sklonost opsesivnom razmišljanju. Ako primijetite da se vrtite u krugu negativnih misli, pokušajte se svjesno prebaciti na nešto konstruktivno. Mjesec ulazi u vašu kuću doma i obitelji, pa ćete tražiti utjehu u poznatom okruženju. POSAO: Vaša strast i intenzitet mogu biti velika prednost, ali danas je važno kanalizirati ih u pravom smjeru. Izbjegavajte sukobe oko kontrole. Umjesto toga, pronađite način da djelujete u skladu sa svojim uvjerenjima, čak i na mali način, kako biste osjetili da se krećete naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Pritisnite pauzu kada emocije postanu prejake. Potreba za odmorom i opuštanjem je naglašena. Dopustite si da se povučete i napunite baterije u sigurnosti svog doma.

Strijelac

LJUBAV: Danas biste se mogli tvrdoglavo držati svojih uvjerenja, što može izazvati napetost u razgovoru s partnerom. Razmislite fokusirate li se na stvari koje dugoročno nisu važne. Vaša sposobnost prilagodbe manjim promjenama danas će vam pomoći. S Mjesecom u vašoj trećoj kući, znatiželja vas vodi. POSAO: Odluke vezane uz vlasništvo, novac ili znanje danas je teško donijeti. Energija dana je poput "dva koraka naprijed, jedan natrag". Možda ćete osjetiti napredak, ali uz dozu žaljenja ili preispitivanja. Kako dan odmiče, bit ćete spremniji prihvatiti izazov i izvući najbolje iz okolnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Otpustite potrebu da uvijek budete u pravu. Vaš optimizam i poduzetnički duh su vaši najjači aduti. Slijedite svoju znatiželju i budite otvoreni za učenje.

Jarac

LJUBAV: Dinamika moći u partnerstvu može biti škakljiva. Skloni ste raščlanjivanju stvari kako biste došli do srži problema, što partneru može biti naporno. Nervozna napetost bi vas mogla nadvladati, ali nemojte joj to dopustiti. Pronalaženje zadovoljavajućih načina za izražavanje je ipak moguće. POSAO: Počinjete tražiti predvidljivost i poznato okruženje. Praktična pitanja zauzimaju više prostora u vašem umu od emocionalnih. Bolje je ne preuzimati previše obaveza kako biste imali slobodu istražiti svoje mogućnosti. Bljeskovi uvida o poslovnom partnerstvu su mogući. ZDRAVLJE&SAVJET: Pustite da se prašina slegne prije nego što donesete važne odluke. Ne dopustite da vas nervoza odvede u prekomjerno planiranje. Pronađite ravnotežu između odgovornosti i slobode.

Vodenjak

LJUBAV: Mjesec danas ulazi u vaš znak, donoseći osjećaj emocionalnog buđenja i privlačeći pozornost na vas. Vaša jedinstvenost i neovisnost su naglašene, što može biti vrlo privlačno drugima. Ipak, pazite na razdražljivost zbog povećanih zahtjeva od strane partnera ili obitelji. POSAO: Ovo može biti uzbudljiv dan za ideje o tome kako se nositi s poslovnim zadacima ili zdravstvenim pothvatima. Mogli biste pronaći inovativne načine za rješavanje problema, ali trik će biti u tome da se dovoljno dugo usredotočite kako biste napravili realan plan. Ne dodajte si više posla na tanjur. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se nepotrebne brige; ona je produktivna samo ako vas motivira na akciju. Usmjerite svoju energiju u sretnije i zadovoljavajuće aktivnosti. Vaša originalnost je vaša snaga.

Ribe

LJUBAV: Možete primijetiti da ljudi oko vas, uključujući i partnera, inzistiraju na problematičnim područjima ili se grčevito bore za kontrolu. Interakcije mogu biti napete kao rezultat. Dajte sve od sebe da stvari ne shvaćate osobno. Mjesec ulazi u vašu kuću privatnosti, pa ćete možda trebati malo vremena da se pregrupirate. POSAO: Ovo nije najodlučniji dan, pa je možda najbolje odgoditi važne odluke dok se ne budete osjećali sigurnije u sebe. Usredotočite se na produktivne zadatke koji ne zahtijevaju veliku suradnju. Povučenost vam može pomoći da saberete misli i dobijete jasniju sliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Promatrajte svoju okolinu, ali ne upijajte negativnu energiju. Odvojite vrijeme za sebe, meditirajte ili se bavite nečim što vas smiruje. Vaša osjetljivost je dar, ali danas zahtijeva zaštitu.