Micelarna voda i dalje je jedan od najpopularnijih skincare proizvoda, a ovo su naši favoriti

Praktična, nježna i učinkovita, u samo nekoliko poteza uklanja šminku i nečistoće, a pritom ostavlja kožu svježom i ugodnom. No, kako odabrati onu pravu i treba li je zapravo ispirati? Donosimo vodič kroz sve što trebate znati o jednom od najpopularnijih beauty proizvoda

Micelarna voda već je godinama jedan od onih proizvoda bez kojih mnogi više ne mogu zamisliti skincare rutinu. Nije riječ samo o prolaznom beauty trendu, već o praktičnom i nježnom savezniku koji u samo jednom koraku čisti lice, uklanja šminku i osvježava kožu. Upravo zato zauzela je stalno mjesto u kupaonskim ormarićima diljem svijeta.

Iako na prvi pogled djeluje poput obične vode, iza micelarne vode krije se pametna formula koja učinkovito uklanja nečistoće bez agresivnog trljanja kože. Sastoji se od pročišćene vode, hidratantnih sastojaka poput glicerina te micela – sitnih molekula koje djeluju poput magneta za sebum, šminku i prljavštinu. Kada micelarnu nanesete na blazinicu i prijeđete preko lica, micele “pokupe” sve nečistoće s kože, ostavljajući je čistom, svježom i ugodnom na dodir.

Kako pronaći najbolju micelarnu za svoj tip kože?

Nisu sve micelarne vode iste, pa je važno odabrati onu koja odgovara potrebama vaše kože. Ako imate suhu ili dehidriranu kožu, birajte formule s hidratantnim sastojcima poput glicerina, hijaluronske kiseline ili ceramida. Masnoj i problematičnoj koži često bolje odgovaraju proizvodi s niacinamidom ili cinkom, koji mogu pomoći u kontroli viška sebuma.

Kod osjetljive kože najbolje je držati se jednostavnih formula bez alkohola, mirisa i eteričnih ulja kako bi se smanjio rizik od iritacija. A ako često nosite vodootpornu šminku, odličan izbor mogu biti dvofazne micelarne vode koje uz micelarnu bazu sadrže i uljnu komponentu za lakše uklanjanje postojanih proizvoda.

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Treba li micelarnu ispirati ili ne?

Jedan od razloga zašto su micelarne vode toliko popularne jest njihova praktičnost. Često ih koristimo na putovanjima, nakon treninga ili u večerima kada želimo što brže skinuti šminku i očistiti lice. Mnoge formule dolaze s oznakom da ih nije potrebno ispirati, no sve više dermatologa ipak preporučuje kratko ispiranje vodom nakon korištenja.

Razlog je vrlo jednostavan – iako su nježne, micele i sastojci koji čiste kožu mogu ostati na površini lica te kod osjetljive ili aknama sklone kože s vremenom izazvati isušivanje ili iritacije. Kratko ispiranje pomoći će ukloniti ostatke proizvoda i ostaviti kožu potpuno čistom i spremnom za serum, kremu ili ostatak večernje rutine.

Preporuka najboljih micelarnih voda

U nastavku smo izdvojili nekoliko favorita među micelarnim vodama koji se ističu svojom učinkovitošću i kvalitetom.

Bioderma Sensibio H2O

Apsolutni klasik i kultni proizvod koji je postavio standarde. Još od 1995. godine omiljen je među vizažistima i dermatolozima zbog svoje iznimno nježne, a učinkovite formule bez mirisa. Idealna je za sve tipove kože, a posebno za najosjetljiviju i kožu sklonu crvenilu. Ostavlja lice osvježenim i umirenim. Cijena: oko 29 €

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Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water

Jedna od najpopularnijih i najpristupačnijih opcija na tržištu, a performansama ne zaostaje za skupljim konkurentima. Verzija s ružičastim čepom namijenjena je svim tipovima kože, uključujući osjetljivu. Učinkovito uklanja svakodnevnu šminku i prljavštinu bez osjećaja zatezanja. Cijena: oko 6 €

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La Roche-Posay Toleriane Micellar Water

Oslanjajući se na snagu svoje termalne vode, La Roche-Posay nudi micelarnu otopinu koja je iznimno nježna i učinkovita. Sadrži glicerin za dodatnu hidrataciju i odličan je izbor za suhu i osjetljivu kožu. Cijena: oko 20 €

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CeraVe Hydrating Micellar Water

Brend poznat po formulama koje jačaju kožnu barijeru nudi micelarnu vodu 3-u-1 koja čisti, hidratizira i štiti. Obogaćena esencijalnim ceramidima i hijaluronskom kiselinom, ova otopina ostavlja kožu mekom i nahranjenom. Cijena: oko 13 €

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Cosrx Low pH Niacinamide Micellar Water

Korejski brend poznat po učinkovitim rješenjima za problematičnu kožu nudi micelarnu vodu niske pH vrijednosti. Infuzija niacinamida i cinka pomaže u kontroli sebuma, dok hijaluronska kiselina i pantenol osiguravaju hidrataciju. Lagana je i osvježavajuća. Cijena: oko 16 €