Par u zlatnim godinama zrači nježnošću, a modno je potpuno usklađen

Modno usklađen par zabilježio je objektiv našeg fotografa

Jesen je vrijeme kada se vraćamo lijepim šetnjama po gradu, a najljepše je kada to možemo učiniti u paru držeći nekoga ispod ruke. Par sa subotnje špice oduševio nas je nježnošću kojom zrače, ali i modnim skladom.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Dama se odlučila za košulju, sportsku jaknu u smeđoj nijansi i plave traperice širokog kroja. Uz ovu ležernu kombinaciju dodala je crnu torbu. Muškarac se također odlučio za odlučio za ležeran look - košulja, kardigan i traperice u nešto svjetlijoj nijasni. Njihova modna usklađenost i ležernost osvojili su nas na prvu, a sigurno će i vas.