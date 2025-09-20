Zagrebačka špica: Zagrepčanke u fenomenalnim outfitima osvojile centar grada

Zagreb je danas obasjan suncem, a centar grada ponovno se pretvorio u pravu modnu pistu na otvorenom. Na špici su vladali vedri tonovi, lagani slojevi i komadi koji su savršeni za prijelazno razdoblje između ljeta i jeseni. Dobar styling, kava na suncu i užurbana gradska atmosfera pokazali su da sunčani dani itekako inspiriraju Zagrepčane i Zagrepčanke da zablistaju u svojim najboljim kombinacijama.