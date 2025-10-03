Jeste li na popisu? 4 horoskopska znaka bi mogla prekinuti vezu do kraja godine

Astrologija ne govori nužno da će prekid biti izvjestan, nego ukazuje na to da su određeni horoskopski znakovi više izloženi unutarnjim tenzijama, neusklađenostima u vrijednostima ili emocionalnim potrebama

Ljubav, iako lijepa, nije uvijek laka — planetarni utjecaji, osobna očekivanja i životne promjene mogu mnoge veze dovesti na kušnju. Prema astrološkim projekcijama, evo četiri znaka koji bi mogli donijeti tešku odluku — prekinuti vezu do kraja ove godine. Astrologija ne govori nužno da će prekid biti izvjestan, nego ukazuje na to da su određeni horoskopski znakovi više izloženi unutarnjim tenzijama, neusklađenostima u vrijednostima ili emocionalnim potrebama koje, ako se ne adresiraju, mogu dovesti do prekida do kraja godine. Jer često nije problem što veza ne funkcionira, nego što više ne zadovoljava bitne potrebe partnera.

Bik

Uran u tranzitu kroz znak Bika donosi energiju iznenadnih promjena. Ovaj planet ne voli statičnost; potiče osobe na razmišljanje o tome što je zaista važno u životu — stabilnost, vrijednosti, ali i osjećaj da se stvari ne razvijaju. Ako veza uđe previše rutinu ili ako bik osjeća da mu partner ne pruža dovoljno prostora za osobni rast, to može biti okidač za preispitivanje i potencijalni raskid.

Savjet: Trebalo bi otvoreno razgovarati s partnerom: što očekujete, što vam nedostaje. Postavljanje granica u odnosu da bi se očuvala individualnost. Razmišljanje hoće li kompromis unutar veze zadovoljiti oba partnera.

Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava žive od pažnje i priznanja — kad u vezi ne osjećaju da ih partner vidi, cijeni ili podržava, ego može patiti. Taj unutarnji nemir može rasti. Retrogradna Venera i utjecaji Saturna se spominju kao aspekti koji će zahtijevati emocionalnu odgovornost — što može otežati vezu ako su komunikacija i podrška slabi.

Savjet: Vrlo je važno uložiti u iskrenu komunikaciju — ne samo "što nije u redu", nego i što bi lav volio da se promijeni. Prihvatiti da ponekad ljubav nije stalni reflektor — partner možda ne može uvijek dati sav sjaj, ali može pružiti stabilnost i suosjećanje. Rad na vlastitom samopoštovanju, ne čekajući uvijek potvrdu izvana.

Vaga

Vaga, kojom vlada Venera, jako cijeni ravnotežu u ljubavi; kad osjeća da se stalno mora žrtvovati da bi zadovoljila potrebe drugih, može doći do osjećaja nejednakosti. Periodi retrogradne Venere često donose preispitivanje — one dinamike u vezi koje su se prečesto ignorirale mogu postati očitije, što može uzdrmati temelj ako nisu riješene.

Savjet: Vrlo je važno preispitati vlastite granice: što ste spremni tolerirati, što ne. Ne zanemariti svoje emocionalne potrebe samo radi mira. Rad na ravnoteži između davanja i primanja u vezi — zajednička odgovornost.

Vodenjak

Vodenjaci su neovisni, kreativni, često im je važna osobna sloboda i intelektualna stimulacija. Kad veza postane puno ograničenja ili previše u rutini, oni mogu osjećati gušenje. Neka astrološka događanja sugeriraju da će vodenjaci u 2025. biti suočeni sa situacijama koje ih navode na refleksiju o tome koliko im veza omogućava da budu svoji. Ako partner ne razumije važnost slobode ili osobnog prostora, razilaženje se čini mogućim.

Savjet: Komunikacija o potrebi za vlastitim prostorom bez da to zvuči kao prijetnja vezi. Pokušaj uključivanja partnera u svoje interese i hobije — zajednički rast može ublažiti osjećaj razdvojenosti. Preispitivanje hoće li kompromis s partnerom onemogućiti vodenjaku da ostane vjeran sebi — ali i hoće li veza moći funkcionirati na novim osnovama.