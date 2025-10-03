Ne znate kamo biste išli ovog vikenda? Posjetite Bučijadu i uživajte u čarima jeseni

I ove godine Ivanić-Grad će svojim gostima ponuditi mnoštvo sadržaja za velike i male

Bučijada, tradicionalna manifestacija u Ivanić-Gradu, ovoga vikenda održat će se po 21. put ovog vikenda (od 3. do 5. listopada). Organizatori su ove godine pripremili mnoštvo sadržaja za velike i male. Svečano otvaranje zakazano je za petak u 19 sati na Trgu Vladimira Nazora. Središnji gradski park već sja u punom sjaju s mnoštvo detalja i skulptura od buča.

Kao i prijašnjih godina, u fokusu je bundeva, a najveći dio prodajnih i ugostiteljskih aktivnosti (prodajni sajam bučinog ulja, buča, bučinih proizvoda, ostalih poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina) tradicionalno se održava u centru grada na tržnici Maznica, Moslavačkoj ulici, Ulici kralja Tomislava i na Trgu Vladimira Nazora.

Slavko Midzor/pixsell

Za svakoga ponešto

Organizatori ove godine očekuju preko 200 izlagača, a posebno su ponosni na proizvođače bučinog ulja iz cijele Hrvatske, pivo od buče, praline punjene bučinom namazom, bučnice, bučokremšnite i ostale proizvode od buča.

Najavljen je i bogat glazbeni program, koji počinje u petak, kada nastupaju Frajle i Maligani. U subotu će zapjevati Doris Dragović, a u nedjelju će prisutne zabavljati Grše. Svi su koncerti na rasporedu u 20 sati na glavnoj pozornici na Trgu Vladimira Nazora.

Za najmlađe je organizirana Mala Bučijada koja nudi sadržaje za djecu, radionice, tombolu, mađioničarski show i igraonice, a održava se u subotu i nedjelju u Sportskom parku Zelenjak.

Do Ivanić-Grada možete doći organiziranim prijevozom, Bučko Expressom, a sve detalje pogledajte na stranicama manifestacije Bučijada.