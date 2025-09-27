Zagrebačka špica bila je puna lijepih outfita i poznatih lica, zabljesnule su Olja Vori i Maja Cvjetković

Jesen nam se vratila u grad, a s njom se vratila i gužva u centru grada. I ove subote grad je bio krcat šetačima koji su pomno odabrali outfite za lijepo subotnje jutro. Olja Vori i Maja Cvjetković samo su neke od dama koje su izgledale jednostavno savršeno. Kako je protekla zagrebačka špica pogledajte u velikoj fotogaleriji koju vam ekskluzivno donosimo i ove subote.