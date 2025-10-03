Udobne, ženstvene i trendi: Pletene haljine koje obožavamo ove jeseni
Pletivo je i ove sezone nezaobilazan materijal, a prvi modeli već su stigli u high street ponudu. Posebnu pažnju privlače pletene haljine koje su istovremeno udobne, elegantne i dovoljno svestrane da se nose u različitim prigodama. Od dnevnih izlazaka i poslovnih sastanaka do večernjih druženja, pletena haljina dokaz je da praktičnost i stil mogu ići ruku pod ruku.
Neutralne nijanse poput bež, bijele i sive odličan su izbor za svakodnevne kombinacije – odlično izgledaju uz visoke čizme i klasičan kaput ili pak uz tenisice za opušteniji look. Za večernje varijante tu su crne, tamnoplave ili čak bordo haljine koje, u kombinaciji s gležnjačama ili salonkama te elegantnim kaputom, odišu profinjenošću i lako se uklapaju u sofisticirane stylinge.
Osim što naglašavaju siluetu zahvaljujući rastezljivom i mekanom pletivu, ovakvi modeli unose dozu luksuza i u najjednostavnije kombinacije. Upravo zato pletena haljina postaje komad koji možeš nositi gotovo svakodnevno, a u high street kolekcijama brendova poput Zare i Massimo Duttija mogu se pronaći uistinu elegantni i chic modeli koji djeluju znatno skuplje nego što uistinu jesu.
U nastavku donosimo najljepše pletene haljine iz high street ponude koje izgledaju profinjeno i skupocjeno.