Atraktivna plavuša sa špice nosi bezvremenski sako i čizme koje trendseterice obožavaju

3. listopada 2025.
Atraktivna plavuša sa špice nosi bezvremenski sako i čizme koje trendseterice obožavaju
Bezvremenski i nosivi komadi najbolji su izbor za svaku priliku, a igranje na sigurno ne mora biti dosadno

Ponekad je manje zaista više - zna to i ljepotica sa zagrebačke špice koja se odlučila za jednostavnu, ali efektnu modnu kombinaciju. Bezvremenski i nosivi komadi najbolji su izbor za svaku priliku, a igranje na sigurno ne mora biti dosadno.

Mlada dama odabrala je oversized crni sako koji se može nositi i u casual izdanju poput ovog, ali i u svečanijim varijantama. Ispod sakoa nazirao se čipkasti crni top koji je ublažio strogi kroj sakoa. Sako i top ukomponirala je s poderanim trapericama, a nogavice je zataknula u crne bajkerske čizme na vezanje i time postigla rock-glam look.

Crni detalji poput mikro sunčanih naočala i isprepletene clutch torbice koja podsjeća na Jodie model modne kuće Bottega Veneta. 

