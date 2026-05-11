Ova upečatljiva nijansa plave boje osvojila je modnu scenu ovog proljeća

Iako ovu upečatljivu nijansu ne viđamo tako često na modnoj sceni, ovog joj proljeća definitivno vrijedi dati priliku jer svaki look čini zanimljivijim, svježijim i modernijim. Donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija

Kao jedan od najistaknutijih modnih trendova ovog proljeća istaknule su se jarke boje. Nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali neutralni tonovi i tihi luksuz, vedre nijanse ponovno su u fokusu, a uz crvenu i zelenu, sve više pažnje počela je privlačiti i kobalt plava boja. Ova upečatljiva nijansa možda nije među onima koje viđamo svake sezone, no upravo zato djeluje posebno efektno i osvježavajuće.

Kobalt plava boja jedna je od onih nijansi koja instantno podižu svaku kombinaciju. Dovoljno je upečatljiva da privuče pažnju, ali istovremeno djeluje elegantno i moderno pa se lako uklapa u različite stilove. Bilo da je nosite na haljinama, košuljama, jaknama ili modnim dodacima, unosi dozu svježine u svaki look i čini ga zanimljivijim.

Posebno je popularna u minimalističkim kombinacijama gdje upravo ova boja postaje glavni fokus outfita. Odlično izgleda uz bijelu, bež i sive tonove, a za odvažnije kombinacije može se nositi i uz crvenu, ružičastu ili čak zelenu boju. Kobalt plava sjajno funkcionira i s traperom pa je odličan izbor za svakodnevne proljetne kombinacije.

Ono što joj dodatno ide u prilog jest činjenica da pristaje gotovo svim stilovima, a iako je riječ o hladnoj nijansi, ona dobro ide i uz tople i uz hladne podtonove kože. U elegantnim outfitima djeluje sofisticirano i chic, dok u ležernijim kombinacijama donosi trendi pomak bez previše truda. Upravo zato ne čudi što je sve češće viđamo i u kolekcijama popularnih high street brendova, od Arketa do Zare.

Kobalt plava ove sezone dolazi u raznim varijantama, a ako želite osvježiti proljetnu garderobu i isprobati nešto malo drugačije, sada je pravo vrijeme da joj date priliku. U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji potvrđuju da je kobalt plava jedna od najpoželjnijih nijansi ovog proljeća.

