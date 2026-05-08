Ljetni look: Sharon Stone zna kako nositi bijele hlače i odvažnu plavu boju

Njezine modne lekcije nisu samo o odjeći; one su o stavu, o prihvaćanju sebe i o vječnoj igri koja modu čini uzbudljivom. A u toj igri, Sharon Stone i dalje postavlja pravila

Holivudska ikona Sharon Stone desetljećima je sinonim za glamur, seksepil i nepogrešiv osjećaj za stil. I dok se trendovi mijenjaju, a nove zvijezde dolaze i odlaze, ona ostaje konstanta - žena čija modna izdanja s nestrpljenjem iščekujemo i o kojima se dugo priča. Svoj status modne kameleonke još je jednom potvrdila prilikom nedavnog gostovanja u popularnoj emisiji "Jimmy Kimmel Live!", gdje je u samo jednoj večeri publici priredila dvostruku stilsku poslasticu.

Profimedia

Modna lekcija u plavoj boji

Za dolazak u losanđeleski studio, 68-godišnja glumica odabrala je kombinaciju koja odiše sofisticiranošću i samopouzdanjem. Osnovu su činile elegantne bijele hlače širokih nogavica, klasičan komad koji je idealno platno za poigravanje bojama i bijela majica. No Sharon se poigrala na najefektniji mogući način s tim klasičnim ljetnim komadima. Hlače je uparila s komadima u intenzivnoj, kraljevski plavoj boji koja je bez sumnje jedna od vodećih nijansi sezone.

Profimedia

Plava ležerna jakna s našivenim šarenim detaljima bila je potpuni kontrast neutralnim hlačama, dok su sandale s platfomama i torba u istoj nijansi zaokružile ovaj odvažan, ali opet jednostavan look. Ovaj potez dokazuje kako Stone majstorski vlada modnim pravilima, ali ih se ne boji prekršiti i prilagoditi vlastitoj osobnosti. Umjesto da igra na sigurno, odabrala je kombinaciju koja privlači poglede i šalje poruku snage i elegancije.

Profimedia

Zelena za televizijske kamere

No, iznenađenjima tu nije bio kraj. Kao što to priliči pravoj zvijezdi, za samo gostovanje u emisiji 'Jimmy Kimmel Live!', Sharon se presvukla u potpuno drugačije izdanje. Ležernu eleganciju zamijenila je atraktivnom i zavodljivom zelenom mini haljinom. Odabir jarke, smaragdno zelene boje bio je pun pogodak za televizijski nastup, ističući njezinu porculansku put i plavu kosu.

Kroj haljine, koji je pratio liniju tijela, suptilno je naglasio njezinu zavidnu figuru. Ovaj odabir još je jednom potvrdio ono što obožavatelji diljem svijeta odavno znaju - Sharon Stone žena je koja se u svome tijelu osjeća fantastično i to se vidi u svakom njezinom pokretu i modnom odabiru. Njezina sposobnost da s jednakom lakoćom nosi opuštene dnevne kombinacije i glamurozne večernje haljine čini je jednom od najvećih modnih ikona našeg doba.