Bezvremenski klasik u novom ruhu: Zara kožne jakne koje obožavamo

Ove godine Zara se posebno istaknula ponudom kožnih jakni koji izgledaju moderno, nosivo i iznimno stylish, a neki su modeli već postali viralni na društvenim mrežama. Od klasičnih bajkerskih krojeva do oversized silueta, riječ je o komadima koji svaku kombinaciju čine kul i chic

Kožne jakne već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u modnim kolekcijama, a njihova popularnost ne blijedi ni ove sezone. Štoviše, čini nam se da su popularnije no ikad. Riječ je o bezvremenskom komadu koji se iz godine u godinu vraća u osvježenim izdanjima – od modela od prave kože do onih izrađenih od kvalitetne eko kože. Upravo zahvaljujući toj svestranosti, kožna jakna ostaje nezaobilazan izbor kada želimo spojiti praktičnost i stil u prijelaznom razdoblju.

Ovog proljeća, Zara se ponovno istaknula ponudom kožnih jakni koje spajaju aktualne trendove i nosivost. U proljetnoj kolekciji mogu se pronaći modeli različitih krojeva i estetika – od klasičnih bajkerskih jakni do minimalističkih, oversized silueta koje se lako uklapaju u svakodnevne kombinacije. Neki od ovih modela već su postali viralni na društvenim mrežama, što dodatno potvrđuje njihovu privlačnost.

Kožne jakne iz Zare ove sezone odišu suvremenim pristupom klasici. Neutralne nijanse poput crne i smeđe dominiraju kolekcijom, ali uz njih dolaze i suptilni detalji poput naglašenih ramena, povišenog ovratnika, pojasa u struku ili teksturiranih površina koji podižu cijeli look. Upravo takvi elementi omogućuju da ovaj komad djeluje jednako efektno u ležernim, ali i nešto elegantnijim kombinacijama.

Kada je riječ o stiliziranju, kožna jakna pokazuje svoju punu snagu. Možeš je nositi uz traperice i jednostavnu majicu za opušten, ali dotjeran dnevni outfit, ili je kombinirati s lepršavim haljinama i suknjama za zanimljiv kontrast između romantičnog i edgy stila. Odlično funkcionira i uz klasične komade poput košulja i ravnih hlača, čime se lako uklapa i u poslovne kombinacije s dozom cool estetike.

Zahvaljujući svojoj prilagodljivosti i bezvremenskom karakteru, kožna jakna i ove sezone potvrđuje status modnog klasika koji nikada ne izlazi iz mode. Zara je to još jednom dokazala kolekcijom koja donosi modele za različite stilove i prilike, a koji istovremeno izgledaju i kul i chic. U nastavku izdvajamo naše favorite iz aktualne ponude.

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 249 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 35,95 €