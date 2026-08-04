Kako Aptamil pristupa kvaliteti i sigurnosti u proizvodima za malu djecu

Otkrijte kako se kvaliteta gradi kroz više od 1000 provjera, neovisno testiranje i na temelju strogih EU standarda

Znamo da je odabir načina prehrane vašeg djeteta jedna od najvažnijih odluka koje ćete donijeti. U EU-u postoje strogi propisi kako bi se osigurala sigurnost i prikladnost za vaše dijete.*

Svi naši proizvodi prošli su stroge kontrole kvalitete.

Testirani na više od 1000 kontrolnih točaka tijekom proizvodnog procesa.

Proizvedeni u tvornicama koje je certificiralo neovisno tijelo.

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Kako testiramo svaku seriju

Svaki je korak pažljivo vođen kako bi se podržala kvaliteta naše prehrane za djecu.

Provodimo rigorozne provjere kvalitete kako bismo osigurali da svaka serija ispunjava naše stroge standarde.

Kvaliteta počinje na izvoru. Započinjemo s rigoroznim testiranjem kvalitete mlijeka već na farmi.

Svaki pojedini sastojak prolazi strogo testiranje sirovina prije nego što bude prihvaćen.

Čak i za osnovnu mješavinu provodimo detaljnu analizu kako bismo osigurali da ispunjava naše specifikacije.

Nakon što je proizvodnja gotova, svaka serija finalnog proizvoda ponovno se testira prije nego što napusti našu tvornicu.

To znači da svako pakiranje ispunjava naše stroge interne standarde prije nego što uopće napusti naša vrata.

Naše tvornice neovisno su verificirane za vaš mir

Ne oslanjamo se samo na vlastite standarde. Naše proizvode također testiraju neovisni laboratoriji, što pruža dodatnu sigurnost.

Neovisna provjera sigurnosti i kvalitete

Objektivno testiranje izvan internih provjera

Pouzdanje na koje se možete osloniti

Jer vaše dijete zaslužuje visoke standarde. Izrađeno s pažnjom.

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VAŽNA NAPOMENA: Dojenje je najbolje za dojenčad. Ovaj proizvod treba koristiti samo kao tekući dio raznolike prehrane, a ne kao zamjenu za majčino mlijeko prije 6 mjeseci. Koristite po preporuci zdravstvenog djelatnika.

*EU zakonodavstvo propisuje stroge sigurnosne i kvalitativne zahtjeve koji se primjenjuju na sve tvrtke. Ovaj članak objašnjava kako ih mi primjenjujemo unutar vlastitih procesa.