Oda ženstvenosti: Dama sa špice pokazala noge u romantičnoj suknji

Styling ove djevojke odiše samopouzdanjem i romantikom i savršeno se uklapa u atmosferu zagrebačke špice gdje moda postaje produžetak osobnosti

Na zagrebačkoj špici, gdje naš Dosadni Fotograf svake subote ekskluzivno za Žena.hr svojim objektivom hvata najzanimljivije modne kombinacije, ova dama istaknula se zanimljivim stylingom.

Dominantan komad outfita je oversized bež sako klasičnog kroja koji kombinaciji daje dozu ozbiljnosti i sofisticiranosti. Neutralna nijansa odlično se slaže s ostatkom stylinga te stvara elegantan kontrast romantičnoj bijeloj suknji s volanima. Sako je ležerno prebačen preko laganog topa vezanog u čvor, što cijelom looku daje opušten i trendovski karakter.

Bijela asimetrična suknja s volanima i slojevitim detaljima unosi ženstvenost. Materijal izgleda lagano i prozračno, idealno za proljetnu ili ljetnu špicu, dok nepravilni rubovi haljine daju dinamiku pri hodu i stvaraju vrlo fotogeničan efekt.

Poseban naglasak dolazi kroz modne dodatke. Tamne uske sunčane naočale unose dozu "street style" estetike i daju outfitu moderan karakter. Bordo salonke i mala torbica u istoj nijansi razbijaju neutralnu paletu te stylingu dodaju luksuzan i odvažan detalj. Upravo ti tamnocrveni akcenti podižu cijeli outfit i pokazuju osjećaj za modne kombinacije.

Kosa oblikovana u blage valove dodatno naglašava elegantnu, ali nenametljivu vibru cijelog izgleda.