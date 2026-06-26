Od volana do heklanih detalja: Boho haljine koje ćemo nositi cijelo ljeto

Romantične siluete, lagani materijali, volani, heklani detalji i cvjetni uzorci ponovno su u fokusu, a boho haljine još jednom potvrđuju status jednog od najpoželjnijih komada za toplije dane. Izdvojili smo najljepše modele iz aktualne high street ponude

Boho estetika već nekoliko sezona ne silazi s modne scene, a čini se kako će i ovog ljeta zadržati status jednog od vodećih trendova. Opuštena silueta, romantični detalji, lagani materijali i onaj neopterećeni osjećaj slobode koji ovaj stil nosi sa sobom savršeno se uklapaju u ljetnu garderobu, zbog čega boho komadi ponovno zauzimaju posebno mjesto u modnim kolekcijama.

Najviše se ističu boho haljine koje spajaju ženstvenost, udobnost i dozu vintage šarma. U fokusu su modeli ukrašeni volanima koji stvaraju razigran i lepršav efekt, kao i haljine s čipkastim detaljima, prozračnim krojevima i laganim materijalima koji su idealni za visoke temperature. Upravo su takvi modeli sinonim za bezbrižne ljetne dane, godišnje odmore i duge večeri provedene na otvorenom.

Zara

Veliki povratak bilježe i heklane haljine koje savršeno utjelovljuju ručno izrađenu, artisanal estetiku po kojoj je boho stil prepoznatljiv. Bilo da je riječ o prozračnim modelima za plažu ili elegantnijim verzijama koje se mogu nositi i u gradskim kombinacijama, heklane teksture jedan su od najpoželjnijih detalja ovog ljeta.

Uz njih, nezaobilazni su i cvjetni uzorci koji dodatno naglašavaju romantičnu stranu ovog trenda. Sitni vintage cvjetići, patchwork motivi i razigrani printovi savršeno se uklapaju u estetiku inspiriranu prirodom, nostalgijom i pomalo retro prizvukom koji dominira aktualnim kolekcijama.

Zara

Kao jedan od it modela su i boho haljine inspirirane cottagecore estetikom, odnosno modeli koji podsjećaju na nježne spavaćice ili vintage noćne haljine. Karakteriziraju ih tanke naramenice, lagano nabrani detalji, pamučne tkanine, decentna čipka i krojevi koji djeluju pomalo nostalgično, ali istovremeno vrlo moderno.

Ono što boho haljine čini posebno privlačnima jest njihova svestranost. Jednako dobro funkcioniraju uz ravne sandale i pletene torbe tijekom dana, ali i uz zlatni nakit i elegantnije modne dodatke za večernje prilike. Upravo zato i ovog ljeta ostaju jedan od najpoželjnijih komada koji bez puno truda stvara efektan outfit.

Ako i ovog ljeta želite prigrliti bezbrižnu, romantičnu i pomalo nostalgičnu boho estetiku, izdvojili smo najljepše modele iz aktualne high street ponude koje se itekako isplati dodati na ljetnu shopping listu.

COS - 349 €

Doen - 455 €

H&M - 23,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 119,99 €

Mango - 49,99 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 219 €

Massimo Dutti - 125 €

& Other Stories - 89 €

& Other Stories - 149 €

Zara - 99,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 59,95 €