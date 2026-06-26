Od volana do heklanih detalja: Boho haljine koje ćemo nositi cijelo ljeto
Boho estetika već nekoliko sezona ne silazi s modne scene, a čini se kako će i ovog ljeta zadržati status jednog od vodećih trendova. Opuštena silueta, romantični detalji, lagani materijali i onaj neopterećeni osjećaj slobode koji ovaj stil nosi sa sobom savršeno se uklapaju u ljetnu garderobu, zbog čega boho komadi ponovno zauzimaju posebno mjesto u modnim kolekcijama.
Najviše se ističu boho haljine koje spajaju ženstvenost, udobnost i dozu vintage šarma. U fokusu su modeli ukrašeni volanima koji stvaraju razigran i lepršav efekt, kao i haljine s čipkastim detaljima, prozračnim krojevima i laganim materijalima koji su idealni za visoke temperature. Upravo su takvi modeli sinonim za bezbrižne ljetne dane, godišnje odmore i duge večeri provedene na otvorenom.
Veliki povratak bilježe i heklane haljine koje savršeno utjelovljuju ručno izrađenu, artisanal estetiku po kojoj je boho stil prepoznatljiv. Bilo da je riječ o prozračnim modelima za plažu ili elegantnijim verzijama koje se mogu nositi i u gradskim kombinacijama, heklane teksture jedan su od najpoželjnijih detalja ovog ljeta.
Uz njih, nezaobilazni su i cvjetni uzorci koji dodatno naglašavaju romantičnu stranu ovog trenda. Sitni vintage cvjetići, patchwork motivi i razigrani printovi savršeno se uklapaju u estetiku inspiriranu prirodom, nostalgijom i pomalo retro prizvukom koji dominira aktualnim kolekcijama.
Kao jedan od it modela su i boho haljine inspirirane cottagecore estetikom, odnosno modeli koji podsjećaju na nježne spavaćice ili vintage noćne haljine. Karakteriziraju ih tanke naramenice, lagano nabrani detalji, pamučne tkanine, decentna čipka i krojevi koji djeluju pomalo nostalgično, ali istovremeno vrlo moderno.
Ono što boho haljine čini posebno privlačnima jest njihova svestranost. Jednako dobro funkcioniraju uz ravne sandale i pletene torbe tijekom dana, ali i uz zlatni nakit i elegantnije modne dodatke za večernje prilike. Upravo zato i ovog ljeta ostaju jedan od najpoželjnijih komada koji bez puno truda stvara efektan outfit.
Ako i ovog ljeta želite prigrliti bezbrižnu, romantičnu i pomalo nostalgičnu boho estetiku, izdvojili smo najljepše modele iz aktualne high street ponude koje se itekako isplati dodati na ljetnu shopping listu.