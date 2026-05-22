Neodoljivi ljetni klasik: Pamučne midi haljine koje volimo iznova

Pamučne haljine midi dužine svake se sezone vraćaju među omiljene modne komade. Prozračne, lagane i jednostavne za nošenje, idealan su izbor za sve od jutarnjih obaveza do večernjih druženja

Kad stignu topliji dani, tražimo komade koji su istovremeno udobni, praktični i stylish, a pamučne midi haljine savršeno ispunjavaju sve te kriterije. Prozračne su, lako se kombiniraju i dovoljne su same po sebi da outfit izgleda sređeno bez puno truda. Ove sezone high street kolekcije donose pregršt modela – od minimalističkih krojeva do romantičnih haljina s volanima i oversized silueta, a mi donosimo favorite koje vrijedi dodati u ljetnu garderobu.

Midi dužina već godinama ne izlazi iz mode jer savršeno balansira između ležernog i elegantnog dojma. Pamučne haljine u toj dužini posebno dolaze do izražaja tijekom proljeća i ljeta jer omogućuju koži da diše, a istovremeno izgledaju dotjerano u svakoj prilici. Uz sandale, tenisice ili natikače lako se prilagođavaju različitim stilovima i raspoloženjima.

Ove sezone izbor modela veći je nego ikad. U kolekcijama high street brendova mogu se pronaći minimalističke haljine ravnog kroja, romantični modeli s volanima, oversized krojevi, haljine na kopčanje inspirirane košuljama, kao i modeli s tankim naramenicama koji su savršeni za one najtoplije dane. Popularne su neutralne nijanse poput bijele, bež i maslinaste, ali i modeli s uzorcima poput prugica i kariranih motiva. Posebno su praktične upravo zato što ne zahtijevaju puno stiliziranja. Dovoljna je pletena torba, nekoliko komada nakita i omiljene sunčane naočale kako bi outfit izgledao kompletno. Za ležerniji dojam odličan su izbor ravne sandale i tenisice, dok će modeli na petu ili wedge sandale cijelom looku dati malo elegantniju notu.

Pamučne midi haljine savršen su primjer komada koji izgleda dobro iz sezone u sezonu, bez obzira na trendove. Udobne su, nosive i uvijek djeluju opušteno, zbog čega ne čudi da ih obožavaju ljubiteljice minimalističkog, ali i romantičnog stila.

U nastavku donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

Arket - 59 €

Arket - 99 €

Arket - 89 €

H&M - 39,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 29,99 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 35,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €