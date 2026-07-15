Od haljina do torbi: Resice su detalj koji ove sezone viđamo posvuda

Resice su se ove sezone vratile u velikom stilu i postale jedan od najpoželjnijih modnih detalja. Od haljina i suknji do torbi i cipela, krase neke od najljepših komada iz aktualne high street ponude te svakom outfitu daju upečatljiv i trendi izgled

Ako postoji jedan detalj koji je ove sezone obilježio brojne modne kolekcije, onda su to bez sumnje resice. Nakon što su se posljednjih sezona diskretno vraćale na modnu scenu, ovog ljeta potpuno su preuzele glavnu ulogu. Krase haljine, suknje, topove, jakne, ali i modne dodatke poput torbi, sandala i mokasinki, unoseći dozu dinamike i razigranosti u svaki outfit.

Resice svakom komadu daju poseban karakter. U pokretu izgledaju posebno efektno, privlače poglede i čak najjednostavniju kombinaciju čine zanimljivijom. Upravo zato savršeno pristaju ljetnim izdanjima, bilo da ih nosite tijekom dana uz ravne sandale ili navečer uz elegantnije modne dodatke.

Da je riječ o jednom od najvećih trendova sezone potvrđuje i činjenica da su kolekcije brojnih high street brendova prepune modela ukrašenih resicama. Posebnu pažnju posljednjih je tjedana privukla Zarina suknja s resicama koja je postala pravi hit na društvenim mrežama te se pojavila u brojnim modnim kombinacijama influencerica. No, osim Zare, odlične modele nude i Mango, H&M i brojni drugi brendovi pa nije teško pronaći komad koji će se uklopiti u različite stilove.

Bilo da se odlučite za upečatljivu suknju, lepršavu haljinu, top ili tek modni dodatak s resicama, riječ je o trendu koji će svakom ljetnom outfitu dati dozu šarma i efektnosti bez puno truda. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude.

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 32,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 279,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 179,99 €

Zara - 29,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 17,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €