Od haljina do torbi: Resice su detalj koji ove sezone viđamo posvuda
Ako postoji jedan detalj koji je ove sezone obilježio brojne modne kolekcije, onda su to bez sumnje resice. Nakon što su se posljednjih sezona diskretno vraćale na modnu scenu, ovog ljeta potpuno su preuzele glavnu ulogu. Krase haljine, suknje, topove, jakne, ali i modne dodatke poput torbi, sandala i mokasinki, unoseći dozu dinamike i razigranosti u svaki outfit.
Resice svakom komadu daju poseban karakter. U pokretu izgledaju posebno efektno, privlače poglede i čak najjednostavniju kombinaciju čine zanimljivijom. Upravo zato savršeno pristaju ljetnim izdanjima, bilo da ih nosite tijekom dana uz ravne sandale ili navečer uz elegantnije modne dodatke.
Bilo da se odlučite za upečatljivu suknju, lepršavu haljinu, top ili tek modni dodatak s resicama, riječ je o trendu koji će svakom ljetnom outfitu dati dozu šarma i efektnosti bez puno truda. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude.