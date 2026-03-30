Moda
SIVO I BIJELO
Nives Celzijus mamila poglede na subotnjoj špici: Mini haljina i mrežaste čarape za šetnju centrom Zagreba
30. ožujka 2026.
Pjevačica je na špici bila u pratnji kolege pjevača s kojim je nedavno snimila duet, a protiv hladnog vjetra branila se toplim kaputom
Nives Celzijus zapela je ove subote za oko Dosadnog Fotografa koji je ekskluzivno za Žena.hr snimao gradsku modu i svojim fotoaparatom hvatao najbolje modne lookove. Među mnoštvom prolaznika koji su subotu proveli u centru Zagreba, našla se i naša spisateljica, glumica i pjevačica.
Nives, koja je nedavno objavila novu pjesmu, u gradu je bila s kolegom pjevačem Dinom Petrićem, s kojim je i otpjevala duet 'Sinkronija'.
Pjevačica je za šetnju centrom odabrala sivu sako haljinu koju je ukrasila simpatičnim brošem. Na sebi je imala mrežaste čarape u boji kože te bijele štikle koje su se savršeno slagale uz detalje - broš i torbicu. S obzirom na to da je protekli vikend bio hladan, Nives je preko haljine odjenula sivi kaput svjetlije nijanse.
