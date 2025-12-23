Nina Badrić donijela blagdanski sjaj u Opatiju raskošnim modnim izdanjem

Elegantno i moćno izdanje Nine Badrić izazvalo je lavinu pozitivnih komentara, potvrđujući da Nina zrači nevjerojatnom energijom i ljepotom

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić, ponovno je dokazala svoj status modne ikone i neosporne kraljice scene. Uoči samih božićnih blagdana, pjevačica je svoje brojne pratitelje na Instagramu počastila serijom fotografija iz Opatije, gdje je održala koncert za pamćenje. Njezino elegantno i moćno izdanje izazvalo je lavinu pozitivnih komentara, potvrđujući da Nina zrači nevjerojatnom energijom i ljepotom.

Raskošna toaleta za bajkovitu večer

Na fotografijama snimljenim u Opatiji, Nina pozira u glamuroznoj kreaciji koja savršeno spaja odvažnost i sofisticiranost. Riječ je o dugoj, pripijenoj haljini brenda Royal Bride by Ivana Bilic s prozirnim dijelovima ukrašenim zlatnim i crnim vezom, dok su naglašena ramena i crni svileni drapirani dio dali dozu dramatike cjelokupnom izgledu. Elegantna frizura i decentan, ali efektan make-up zaokružili su ovu modnu priču koja odiše samopouzdanjem. Uz objavu je kratko napisala: "Opatijo stvarno si bajna".

Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Prekrasna si", "Lipaaa" i "Gorgeous" nizali su se ispod objave, a mnogi su joj uputili emotikone srca i vatre, jasno dajući do znanja koliko ih je impresionirala. Nina je još jednom pokazala da je njezin modni odabir za nastupe uvijek besprijekoran te da pomno pazi na svaki detalj, stvarajući potpuni vizualni i glazbeni doživljaj za svoju publiku.

Radna zima uoči novog albuma

Ovaj nastup u Opatiji samo je dio Nininog izuzetno aktivnog razdoblja. Pjevačica proživljava vrlo uspješnu profesionalnu fazu, koju je nedavno okrunila izlaskom novog singla. Naime, prvog prosinca 2025. godine objavila je emotivnu pjesmu "Moj rodni grad", posvećenu Zagrebu, koja je ujedno i najava njezinog dugo očekivanog albuma "Moji ljudi". Izlazak albuma predviđen je za veljaču 2026. godine, a sudeći po dosad objavljenim pjesmama, publika s nestrpljenjem očekuje novi materijal.

Blagdanski period za Ninu nipošto nije vrijeme za odmor. Nakon Opatije, njezin raspored je ispunjen nastupima: već 28. prosinca očekuje je koncert u Bihaću, a u Novu godinu će ući radno, pjevajući na Viru. Vrhunac zimske sezone zasigurno će biti dva velika koncerta u beogradskom Sava Centru. Zbog ogromnog interesa publike, uz prvotno najavljeni nastup 20. veljače, dodan je i novi datum, dan kasnije, 21. veljače 2026. godine.

Nema sumnje da je Nina Badrić u punoj snazi. Objava iz Opatije nije samo pokazatelj njezinog besprijekornog stila, već i slika žene koja s nevjerojatnom strašću i energijom završava jednu uspješnu godinu i hrabro korača prema novim glazbenim pobjedama koje joj donosi nadolazeća godina.