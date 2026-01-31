Zlatni studio 2026.: Stanje nacije najbolja TV emisija godine, Šprajc: 'Hvala svim našim gledateljima'

I ove godine RTL-ova lica našla su se u finalu prestižne medijske nagrade Zlatni studio s čak četiri nominacije

U prostoru HNK2 večeras se održava deveta po redu dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj - Zlatni studio, nagradi žirija i publike koja se dodjeljuje najboljima u kategorijama filma, kazališta, glazbe, televizije i radija. RTL-ovi projekti i TV lica i ove su godine našli u finalu s čak četiri nominacije.

Stanje nacije najbolja TV emisija

RTL-ova informativna emisija Stanje nacije osvojila je Zlatni studio u kategoriji najbolja TV emisija. Zoran Šprajc je nakon uručenja nagrade zahvalio gledateljima koji su glasali za Stanje nacije.

"Hvala svim našim gledateljima Stanja nacije i RTL-a, čitateljima Jutarnjeg lista koji su glasali za nas. Hvala Hanza Mediji što je upriličila ovaj stvarno fantastičan događaj i prekrasan program večeras", kazao je vidno ganut voditelj.

"Bez obzira na broj osvojenih Studija, svima koji su ovdje, najvažnija i najveća stvar je da su ovdje u društvu najboljih jer je ovo velika stvar. Zašto je baš grah pao na nas? Pretpostavljam jer nas lani više nije bilo u eteru nego što nas je bilo tako da publika valjda zna cijeniti to kad te ne mora gledati", dodao je Šprajc u svom prepoznatljivom humorističnom stilu.

Šprajc je zahvalio i ekipi bez koje, kako je naglasio, ne bi bilo ni Zlatnog studija, a čestitke je uputio i RTL Direktu koji je također bio nominiran u istoj kategoriji.

Emisija Stanje nacije već je prve godine prikazivanja nagrađena Zlatnim studijem.

U kategoriji TV lice godine nominirana je bila reporterka RTL-a Danas - Ana Mlinarić. Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja u našoj zemlji - sve to Ana je neumorno pratila s terena, objektivno, jasno, izravno i s kontekstom.

U kategoriji TV serija godine nominirana je izvrsna RTL-ova serija Divlje pčele koja je osvojila i publiku i struku. Spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50-ih.

U kategoriji najbolja TV emisiju RTL je imao dvije nominacije. RTL Direkt struka je prepoznala i ove godine. Mojmira Pastorčić i njezin tim već deset godina dokazuju kako je moguć drugačiji pogled na vijesti. Također, Stanje nacije Zorana Šprajca - sarkazam i ironija, kao i kritike bez ikakvih ograda, osigurali su emisiji novu nominaciju.